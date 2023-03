Dank u, overheid? Of toch maar even nadenken of die energiepremie mij wel toekomt?

Via mijn energieleveranciers kreeg ik onlangs de veelbesproken energiepremie uitbetaald. En wat bleek? Deze premie is hoger dan mijn totale energiekosten. Ik heb de afgelopen maanden dus niet alleen gratis gas en elektriciteit kunnen verbruiken, maar kreeg er nog een extra zakcent bovenop. Dank u overheid? Of toch maar even nadenken of die zakcent mij wel toekomt?

De energiepremie is een federale steunmaatregel die gezinnen moet helpen om de stijgende energieprijzen te betalen. Bijna alle huishoudens kregen een forfaitair bedrag van 980 euro om hun energiefactuur te verlichten. Dit bedrag is samengesteld uit een maandelijkse premie van 61 euro voor elektriciteit en 135 euro voor gas, en dit voor de afgelopen vijf wintermaanden (oktober tot maart).

Een hoop gezinnen werd tijdens de energiecrisis inderdaad geconfronteerd met onbetaalbare energiefacturen. Voor hen is deze steunmaatregel noodzakelijk om het hoofd boven water te kunnen houden. Maar voor mij – en voor vele ‘middenklassers’ met mij – is deze dure steunmaatregel overbodig of zelfs winstgevend.

Ik behoor tot de bevoorrechte groep mensen die het geluk hadden een eigen huis te kunnen kopen (kleine rijwoning in de stad). Bovendien kon ik dat huis ook isoleren én zonnepanelen plaatsen. Met een (voorlopig nog) terugdraaiende teller bleven mijn elektriciteitskosten daardoor zowel vóór als tijdens de energiecrisis beperkt tot een luttele 10 euro per maand (prosumententarief). En toch… krijg ik die premie van 61 euro per maand om de winter door te komen.

Akkoord, als alleenstaande moeder moest ik aanvankelijk ook wel even slikken bij de prijsstijgingen voor gas, maar als ik heel eerlijk ben, blijft ook de gasprijs binnen mijn financiële mogelijkheden, zeker als ik mijn thermostaat af en toe wat lager zet. Ik betaal nu een maandelijks voorschot van 130 euro (bijna verdrievoudigd in het afgelopen jaar), dus met die maandelijkse premie van 135 euro maak ik ook hier winst, en kan ik in principe mijn thermostaat gerust wat hoger zetten.

Ik zou grinnikend in mijn handen kunnen wrijven bij deze financiële meevaller, maar mijn verontwaardiging houdt me tegen. Deze steunmaatregel draagt niet bij tot de rechtvaardige energietransitie die we nodig hebben, maar geeft vooral de reeds gegoeden een extra duwtje in de rug om toch maar te blijven consumeren. Bovendien ondermijnt het ook de klimaatdoelstellingen. Het principe ‘de verbruiker betaalt’ is de beste garantie op een duurzame gedragsverandering. Door energieverbruik (in mijn geval dus) gratis te maken, verdwijnt de stimulans om energie te besparen.

Dus in plaats van te dromen over een weekendje Parijs met mijn lief, geef ik gehoor aan de oproep van energiecoöperatie Ecopower om deze ondoelmatige premie door te storten naar een lokale vereniging die strijdt tegen (energie)armoede en de situatie van kwetsbare mensen daadwerkelijk verbetert. Ik hoop dat andere lezers mij hierin willen volgen. En als er weer eens over het gat in de begroting wordt gejammerd, kan de regering misschien nagaan of dergelijke cadeautjes aan de middenklasse wel een verantwoorde uitgavenpost zijn.