Dalende inflatie, geen recessie, lagere energiefacturen: eindelijk licht aan het einde van de tunnel

Het moet niet altijd kommer en kwel zijn. Afgelopen week werden we verrast met het ene hoopvolle economische signaal na het andere. Zo zal België hoogstwaarschijnlijk een recessie vermijden nadat de Nationale Bank voorspelde dat we in het laatste kwartaal van 2022 toch nog een kleine groei kenden van 0,1 procent. En ook is het leven weer wat goedkoper geworden: de inflatie daalde naar 8,05 procent. De gemiddelde energiefactuur zakte bijvoorbeeld naar 3.000 euro per jaar, waar dat enkele maanden geleden nog 9.000 euro was.

Al moet bij dat laatste wel de kanttekening gemaakt worden dat na de energieprijzen de voedingsprijzen nu aan een klim begonnen zijn. En dat we de volgende maanden moeten opletten voor een loon-prijsspiraal. Maar goed, het ziet er wel naar uit dat we de moeilijkste periode achter de rug hebben. ACV-voorzitter Marc Leemans wijst in een opiniestuk de index aan als een belangrijke oorzaak. “Die is in deze economisch turbulente tijd cruciaal voor de binnenlandse consumptie, die onze economie uit de greep van recessie houdt.”

VBO-voorzitter Pieter Timmermans voorspelt dan weer dat het ergste voor de bedrijven nog moet komen. “Wat gaan de mensen doen wanneer de bedrijven over kop gaan? Dan gaat de koopkracht pas in gevaar komen. De weerslag van een crisis volgt altijd een jaar of twee, drie later. Wanneer hebben we de weerslag gevoeld van de financiële crisis van 2008? In 2012.” Als u het geanimeerd dubbelinterview van Timmermans met ABVV-voorzitter Miranda Ulens leest, zal het u duidelijk worden dat het sociaal overleg niet snel uit het slop zal geraken.

Al ooit gehoord van Bregret? Dat is het gevoel waarmee ze aan de andere kant van het Kanaal zitten. Uit recente peilingen blijkt dat ongeveer zestig procent van de Britten vindt dat de Brexit drie jaar na datum een verkeerde keuze was en dat ze opnieuw zouden willen toetreden tot de Europese Unie. Alles heeft te maken met de economie, die in het Verenigd Koninkrijk helemaal in het slop zit. Het IMF voorspelt voor 2023 een krimp van 0,6 procent, de UK is zo het enige land van de G7 dat geconfronteerd wordt met een negatieve groei. Woensdag kwam een half miljoen ambtenaren de straat op, de grootste staking in jaren, om loonsverhogingen te eisen. In februari is het de beurt aan de douaniers.

Opnieuw wat dichter bij huis: een nieuwe maand brengt heel wat nieuwigheden met zich mee. Wij hebben die voor u op een rijtje gezet. Voor februari zit er niet meteen veel goeds tussen met duurdere treintickets en een ingeperkt tijdskrediet. Maar goed, we leven dus in de hoop dat het de volgende maanden enkel maar beter kan gaan.

Dimitri Thijskens

Economiejournalist