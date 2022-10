Daklozen overleven (niet altijd) in een vicieuze cirkel van uitsluiting

Ides Nicaise is hoogleraar aan de KU Leuven en onderzoeksleider bij het HIVA (Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving).

De Werelddag voor de geestelijke gezondheid viel op 10 oktober, terwijl 17 oktober de Werelddag voor de uitroeiing van armoede is. Dak- en thuislozen verdienen het om op beide dagen (en de rest van het jaar) in de focus te staan. Het gaat om de allerarmsten, en minstens de helft onder hen heeft ernstige mentale gezondheidsproblemen. Sommigen zijn getraumatiseerd door politiek, institutioneel of familiaal geweld; anderen lijden onder vereenzaming, uitzichtloosheid en depressie; nog anderen kampen met verslaving. Dakloosheid maakt je natuurlijk alleen maar zieker.

Onze samenleving investeert systematisch te weinig in deze groep. De opvang is vaak beperkt tot het minimum uit vrees dat mensen zich erin gaan nestelen. De geestelijke gezondheidszorg is dan weer weinig toegankelijk omwille van wachtlijsten, psychologische en financiële drempels – terwijl ze zelf outreachend op straat zou moeten werken. Zo overleven daklozen (niet altijd) in een vicieuze cirkel van uitsluiting.

De paradox is dat sommige dak- en thuislozen hulp weigeren, ook als die er is. Lokale overheden hebben soms de neiging om hen onder dwang op te nemen, uit vrees dat ze op straat sterven. Wordt dan niet eens de vraag gesteld waarom mensen het hulpaanbod niet accepteren? Het leven in opvangcentra kan hard zijn. Er zijn regels die mensen uitsluiten. Plaatsgebrek en onderbestaffing wegen op de sfeer. Soms slapen tientallen mensen op veldbedden in slaapzalen. Er is lawaai, er wordt gestolen, enzovoort.

De covidcrisis was voor deze doelgroep bijna een zegen, omdat overheden omwille van het besmettingsgevaar plots gingen investeren in aparte kamers, betere hygiëne, dag- en nachtopvang en een dienstenaanbod binnen de muren. Intussen zijn veel van die inspanningen weer afgebouwd.

Wat doen? Housing First is een innovatie in de opvangsector die kwam overgewaaid uit Finland. Aan de thuisloze zo snel mogelijk een duurzame huisvesting aanbieden in plaats van een voorlopige opvang en een stappenplan naar integratie: dat blijkt efficiënter te zijn dan de klassieke aanpak. Een vast adres is de sleutel om sociale rechten te herstellen en de eigen woonst heeft een positief effect op de mentale gezondheid. Toch blijven ook in Finland nog steeds mensen op straat slapen en blijft noodopvang nodig.

In het kader van een EU-project initieert SMES, een Europese vereniging ter bevordering van de geestelijke gezondheidszorg voor dak- en thuislozen, een nieuw concept van geïntegreerde diensten waarbij de thuislozen centraal staan. Dat heet Person First: voorbij de materiële opvang gaat alle aandacht naar hun verhaal.

Er wordt mosterd gehaald uit Lissabon en Barcelona. Het partnership wil bijleren uit goede praktijken in diverse landen, en daaruit modellen distilleren voor de opleiding en nascholing van professionals in Europa. De ‘gasten’, ‘gebruikers’ en ‘cliënten’ worden als ervaringsdeskundigen in die zoektocht betrokken. Als overheden dan nog over de brug willen komen met de noodzakelijke regelgeving en financiering, komt het einde van de mensonterende, ziekmakende dak- en thuisloosheid een stap dichterbij.