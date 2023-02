Dagvaarding van Anderlecht is een tackle met de voeten vooruit

Dirk Voorhoof is emeritus professor mediarecht, verbonden aan het Human Rights Centre van de UGent.

RSC Anderlecht stapt naar de rechter naar aanleiding van een recent artikel in Humo over een reeks problemen bij paars-wit. In essentie voert Anderlecht aan dat auteur Jan Hauspie onrechtmatig heeft gehandeld en daarmee de club schade heeft berokkend. Via artikel 1382 van het burgerlijk wetboek wordt een schadevergoeding van de journalist geëist: 1 euro voorlopig begroot als materiële schade en 25.000 euro als morele schade.

De dagvaarding wijst op een reeks onjuistheden of fouten in het artikel van Hauspie. Anderlecht stoort zich ook aan de onzorgvuldige journalistieke handelswijze omdat de journalist zijn verhaal eenzijdig baseerde op anonieme bronnen, vooral (misnoegde) ex-werknemers. Het artikel bevat ook enkele bijzonder zware aantijgingen aan het adres van sommige actoren binnen Anderlecht: zo wordt ex-CEO Peter Verbeke als een (kleine) nazi en, samen met Wouter Vandenhaute, als een psychopaat weggezet.

Reputatieschade

Dat het artikel reputatieschade oplevert voor Anderlecht kan aangenomen worden, maar het zal aan de rechtbank zijn na alle argumenten en bewijsstukken vanwege zowel Hauspie als Anderlecht te hebben doorgenomen om te beoordelen of de journalist ook juridisch een ‘fout’ heeft gemaakt met betrekking tot de manier waarop hij zijn informatie heeft verzameld, en hoe hij die informatie heeft verwerkt en gepresenteerd. De journalist kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor de cover en de titels en tussentitels, omdat dit (allicht) door de eindredactie is gebeurd, onder verantwoordelijkheid van de hoofdredacteur. Of er voldoende (mogelijkheid tot) wederhoor is geweest met name inzake een reeks ernstige aantijgingen zal ook beoordeeld moeten worden.

Anderlecht voert aan dat van de journalist een objectief relaas mag worden verwacht, en dat het niet-objectieve en onvolledige karakter van het artikel tot onrechtmatigheid leidt. Dat klopt niet. Juridisch is er namelijk geen plicht tot objectiviteit of volledigheid. Er is wel een verplichting tot zorgvuldigheid, afwezigheid van kwaadwilligheid om te schaden en ernstige aantijgingen moeten een zekere of betrouwbare feitelijke basis hebben. Het is aan de rechtbank om dit na een tegensprekelijke procedure te beslechten.

Een eventuele veroordeling van de journalist zal op pertinente wijze moeten argumenteren dat de (gehavende) reputatie van een voetbalclub in dit geval meer bescherming verdient dan de journalistieke reportage over een relevant maatschappelijk thema in de vorm van een kritisch artikel over het management, het financiële en personeelsbeleid en het sportief reilen en zeilen van een topvoetbalclub.

De Belgische rechter moet daarbij rekening houden met de journalistieke expressievrijheid zoals die beschermd is door artikel 10 van het Europees Mensenrechtenverdrag. Op basis van dit artikel mag een journalistiek verslag overdrijvingen bevatten en provoceren. Maar er moet dus wel een betrouwbare basis zijn voor de scherpe kritiek. Aan de journalist moet de kans geboden worden om daarvan het bewijs te leveren. De journalist kan zich in dit geval niet louter verschuilen achter het journalistieke bronnengeheim. Het is straks aan de rechtbank om te beslissen: duwt het een rode kaart onder de neus van de journalist? Of was het artikel een reglementaire schoudercharge?

Tergend en roekeloos?

Vanuit het perspectief van de journalist en Humo kan deze dagvaarding beschouwd worden als een SLAPP (Strategic Lawsuit against Public Participation), een rechtsvordering die vooral als intimidatie bedoeld is tegen het weekblad en de journalist in kwestie en andere journalisten die (zeer) kritisch berichten over de malaise bij Anderlecht. Anderlecht kiest dus voor de tegenaanval en daagt de journalist met een forse claim tot schadevergoeding voor de rechtbank. Mocht blijken dat wat Anderlecht ten laste legt aan de Humo-journalist lichtzinnig is, dan riskeert Anderlecht zelf veroordeeld te worden wegens tergend en roekeloos geding.

Waarom verzocht Anderlecht niet om een recht van antwoord om een aantal (vermeende) feitelijke onjuistheden recht te zetten en op die manier snel te reageren op een reeks overdreven, eenzijdige of ongefundeerde aantijgingen? Indien Humo de publicatie van een wetsconforme antwoordtekst zou weigeren, zou Anderlecht stappen hebben kunnen ondernemen om alsnog de antwoordtekst op bevel van de rechter gepubliceerd te zien en Humo te veroordelen wegens inbreuk op de Antwoordrechtwet. Of nog: waarom diende Anderlecht geen klacht in bij de Raad voor de Journalistiek, het geëigende platform om te oordelen of de journalistieke handelswijze van de journalist (en Humo) de basisregels van de journalistieke ethiek heeft gerespecteerd?

Plooien gladstrijken

Ook bij de Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ) vindt men deze aanval van Anderlecht op de journalist(iek) maar minnetjes. Volgens Pol Deltour, de nationale secretaris van de VVJ, passen de juridische stappen van Anderlecht in een verdere verharding in de houding tegenover journalisten van voetbalclubs, met in het bijzonder enkele clubs, zoals Anderlecht. Deltour wijst erop dat bepaalde journalisten geen toegang meer krijgen tot de club na artikels of reportages die Anderlecht slecht bevielen. Hij pleit voor overleg tussen de voetbalwereld en de journalistiek, “om de plooien glad te strijken”. De dagvaarding van Anderlecht tegen Jan Hauspie lijkt daartoe alvast geen goede voorzet.