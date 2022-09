Aya Sabi is auteur van Half leven. Haar column verschijnt tweewekelijks.

Er is weer een nieuw seizoen in de serie Aya vertrekt op reis, maar vergeet… In seizoen één vergat ik mijn portemonnee; daar kwam ik achter toen ik in Spanje was. In seizoen twee vergat ik mijn paspoort; daar kwam ik achter oog in oog met de Franse douanepolitie. Nu vertrok ik naar Noord-Frankrijk, zonder… mijn make-uptasje. Niet zo’n spannend seizoen deze keer, zou je denken, maar het ontbreken van deze toilettas merkte ik wel het snelst op.

De vakantiedagen waren oké. Om een wandeling in de Franse natuur te maken hoef je niet per se je wenkbrauwen in te kleuren. De blos op mijn wangen verscheen dan ook natuurlijk na deze inspanning. Maar toch: die wallen, die imperfecte huid, ik maakte me zorgen. Direct na mijn reis naar Frankrijk stond ik op het podium van Mama’s Open Mic. Er flitste even door mijn hoofd dat ik toch het best even naar de winkel kon. Een wenkbrauwpotlood, wat mascara, een beetje foundation: meer had ik niet nodig.

Ik gaf er niet aan toe. En daar stond ik dan, voor het eerst in mijn leven zonder make-up op een podium. Een belangrijk detail is dat ik tijdens de reis ook een paar dagen ziek was geweest, waardoor ik er echt lijkbleek uitzag. Maar soms ben ik gewoon te koppig. Ik ging het podium op, deed mijn ding, kreeg een staande ovatie. Dank, dacht ik, al deze mensen kan het niet schelen dat mijn wenkbrauwen bijna onzichtbaar zijn.

Ik moest denken aan Alicia Keys, die jaren geleden alle camouflage naast zich neerlegde. De zangeres had wel makkelijk toegang tot de beste dermatologische nieuwigheden en had dus in principe niets te ‘camoufleren’. Daar heb ik het geld niet voor, dacht ik. Ze stond dan wel op de rode loper met een natuurlijk gezicht in een tijd waarin anderen met zware contourlijnen hun jukbeenderen accentueerden, maar haar gezicht was perfect.

Nu doet Melisa Raouf hetzelfde. De Britse misskandidaat zegt dat ze als tiener onzeker werd van het dragen van make-up. Dat klopt, het helpt ook niet als je eens een ochtend overslaat en collega’s vragen of je ziek bent omdat het contrast zo zichtbaar is. Dat heb je niet als je elke dag je gezicht enkel wast voor je naar buiten gaat.

Hierdoor leg je de lat steeds hoger voor jezelf. Je vergelijkt jezelf niet meer met onbereikbare schoonheidsidealen van anderen (zoals het make-uploze babyhuidje van Keys), je vergelijkt jezelf met jezelf, met hoe je eruit ziet wanneer Snapchat je neusbrug onzichtbaar maakt en je lippen doet zwellen.

Heel fijn, dat al die perfecte vrouwen weigeren nog meer perfect te zijn. Maar wat met ons? De rest. Wij met de zichtbare poriën en de unibrows, wij die de perfectie zeker niet benaderen. Ik vertelde het voorval aan mijn visagiste. Hoe ik voor het eerst op het podium stond zonder make-up. Ook zij gaf me bijna een staande ovatie. Ze had het zelf niet gekund, zei ze. Maar als ik naar haar keek, zag ik een prachtige vrouw, en het was niet de make-up waaraan ze haar schoonheid te danken had. Wanneer gaan we die prachtige vrouw zien als we naar onszelf kijken, dacht ik.