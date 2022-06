Daar is de zon, en daar is alweer een heel arsenaal aan repressieve maatregelen tegen jongeren die verkoeling zoeken

Cathy Galle is journalist.

De actualiteit kan soms erg frustrerend zijn. Zeker als je elk jaar opnieuw rond dezelfde tijd over hetzelfde probleem moet schrijven. En ook telkens dezelfde ‘oplossingen’ moet aanhoren.

Neem nu de problemen in de recreatiedomeinen. Je kunt er bijna gif op innemen dat die bij de eerste zonnestraaltjes overspoeld worden door mensen die verkoeling zoeken. En dat het daarbij al eens serieus fout loopt. Dan gaan, meestal jongeren, met elkaar op de vuist of vallen ze andere zwemmers lastig. De amokmakers komen doorgaans ‘van elders’, niet uit de stad van het domein zelf dus.

Uiteraard is amok maken en mensen lastigvallen in een recreatiedomein, en ook elders, niet goed te keuren. Vetes tussen rivaliserende bendes uitvechten, zoals onlangs aan de Gentse Blaarmeersen het geval was, al helemaal niet. Wie zich daaraan bezondigt, moet serieus op de vingers getikt worden. Dat is een evidentie.

Maar is het nu echt nodig elk jaar opnieuw een heel arsenaal repressieve maatregelen boven te halen om te voorkomen dat enkelingen het te bont maken? Om een voorbeeld te geven: in Gent worden groepjes jongeren die vanuit Brussel naar de Blaarmeersen willen soms al vanaf station Gent-Sint-Pieters geëscorteerd door politiecombi’s. Soms vliegt er zelfs een politiehelikopter boven hun hoofd. Je zou je voor minder een crimineel voelen en opstandig worden. Terwijl de meesten van die jongeren ook maar gewoon willen gaan zwemmen.

Domeinverbod?

Jongeren die in het ene domein geweigerd worden, trekken gewoon naar een ander. Zo verleg je het probleem zonder het op te lossen. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (cd&v) wil nu bekijken of er een nationaal toegangsverbod kan komen voor mensen die onrust zaaien in een recreatiegebied. Naar analogie met het stadionverbod voor voetbalhooligans, klinkt het.

Ook dat hebben we al eerder gehoord. Het feit dat zo’n verbod er nog altijd niet is, zegt veel. Want maatregelen horen in dit land proportioneel te zijn. Het fameuze stadionverbod voor hooligans kwam er na jarenlange problemen met zwaar hooliganisme. Laat ons eerlijk wezen, dat is toch nog even van een andere orde.

Wat kunnen we dan wel doen? Meer zwemmogelijkheden creëren zou al een begin zijn. Wie al eens naar zo’n recreatiedomeinen geweest is, weet dat bezoekers daar met honderden of zelfs duizenden op een kluit zitten. Waardoor er wellicht al sneller spanningen uitbreken. De bezoekers zoeken allemaal hetzelfde: verkoeling op warme dagen. Een zoektocht die we niet mogen onderschatten. En die de komende jaren door de klimaatverandering alleen maar belangrijker zal worden.

Daarom is het toe te juichen dat de Vlaamse overheid inspanningen doet om meer open water als zwemwater te organiseren. Er zijn nogal wat rivieren, kanalen en vijvers in Vlaanderen waar zou kunnen worden gezwommen, mits dat veilig georganiseerd wordt. Samen met de steden en gemeenten onderzoekt Vlaanderen op welke plaatsen dat kan. Een prima plan. Dan hoeven we niet meer met zijn allen, als haringen in een ton, op de recreatiedomeinen te gaan liggen. Met alle spanningen van dien.