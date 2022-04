Daar is de ramadan, maar waar is de zonnebloemolie in onze Antwerpse supermarkt?

Mohamed Ouaamari is auteur van Groetjes uit Vlaanderen en De Morgen-columnist.

Dit weekend begint de ramadan. Familie en vrienden zijn al weken bezig met de voorbereidingen. De diepvries werd stelselmatig en tot de nok toe gevuld met zelfgemaakte en gemakkelijk af te bakken hapjes, die ’s avonds bij de harirasoep gegeten kunnen worden: gevulde bladerdeeghapjes met spinazie en feta of gehakt, gevulde msemmen met kip, quiches en loempia’s. Time is money, mensen – wie heeft tegenwoordig nog tijd om hele dagen in de keuken te staan om elke avond een betoverende ramadantafel tevoorschijn te toveren?

Dit jaar werd de voorbereiding bemoeilijkt door grondstoffenschaarste en stijgende voedselprijzen – de oorlog in Oekraïne is daar niet vreemd aan. Dat voel je her en der in de Antwerpse supermarkten, waar cruciale ramadan-ingrediënten als zonnebloemolie en meel zijn uitgeput. Toeval, zo net voor de ramadan? In Facebook-groepen tippen vrienden elkaar met waar en wanneer nieuwe ladingen worden geleverd, waarna zij zich als gehaaide schattenzoekers op de voedingsmiddelen storten. Ik was tijdens een rondje boodschappen doen in de Albert Heijn getuige van zo’n rush op de goudkleurige olie. Een grote lading ging er in vijf minuten al helemaal doorheen.

Ik maak me zorgen, beste lezer. Want wat is een ramadan zonder chebakia, die heerlijke in zonnebloemolie gefrituurde honingkoeken van amandelen en sesamzaadjes? Een café zonder bier, wat u zegt. Toch maar even naar het Belgische hoofdkantoor van Albert Heijn gebeld, om mijn doemscenario – want dat ís het – voor te leggen. “De toevoer van zonnebloemolie is verstoord door de oorlog in Oekraïne”, bevestigt de woordvoerder van de Nederlandse supermarkt. “Daardoor vallen er soms gaten in de distributieketen. Toch zorgt vooral het verhoogde koopgedrag van klanten voor lege schappen. Het is een algemeen probleem dat zich voordoet over heel het land, niet enkel in de steden.”

Aan mijn vrouw en mij zal het niet liggen. Of toch niet rechtstreeks, want wij besteden onze voorbereidingen uit aan Lamis, een barmhartige ziel die in bijberoep drukke gezinnen voorziet van heerlijke gerechten. Vooral drukbezette tweeverdieners als wij of alleenstaanden komen deze maand bij haar langs om toch die authentieke ramadanervaring te beleven. “Het was niet gemakkelijk om aan alle producten te geraken”, beaamt Lamis. “Ik ben een kleine cateraar die alle ingrediënten inkoopt in de supermarkt. Maar ofwel waren de rekken leeg ofwel werd het aantal stuks die afgenomen mochten worden beperkt. Dit loste ik op door familieleden of vrienden naar de winkel te sturen om mijn voorraad aan te vullen, om te voldoen aan de bestellingen. Zonnebloemolie heb ik ondertussen vervangen door koolzaadolie en maisolie. Die zijn duurder maar wel vlotter verkrijgbaar.”

Beeld BELGAIMAGE

Drie op de tien voedselbedrijven in ons land spelen met het idee om de voedselproductie terug te schroeven door de onkosten die de pan uit swingen. Ook Lamis heeft die verhoogde kosten moeten doorrekenen aan haar klanten. “Ja, ik heb mijn prijzen moeten verhogen, iets waar de meeste mensen begrip voor hebben in deze uitzonderlijke omstandigheden.”

Toch lijkt het aantal bestellingen ietsje teruggelopen tegenover vorig jaar. “Het kan liggen aan de verminderde koopkracht”, denkt Lamis. “Toch heeft het ook te maken met het wegvallen van de coronamaatregelen. Kleine gezinnen en singles die het druk hebben, blijven hun hapjes bij cateraars zoals ik bestellen. Maar nu mensen weer bij elkaar op bezoek kunnen gaan, wordt er toch ook weer meer zelf gekookt, gebakken en uitgewisseld.”

“Uitzonderlijke omstandigheden.” Het is wanneer Lamis het benoemt, dat het tot me doordringt dat dit opnieuw de eerste normale ramadan is waar we elkaar vrij en ongedwongen kunnen bezoeken, omhelzen en samen eten kunnen delen. Waar we zonder al te veel maatregelen naar de moskee kunnen en ’s avonds over straat lopen zonder ons te moeten haasten voor die vermaledijde avondklok.

En hopelijk met gevulde tafels, want ik heb nú al honger.