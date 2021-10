Covid Safe Ticket verlangt wakkere burgers

Vanaf 1 november moet u in ons land het Covid Safe Ticket (CST) voorleggen in cafés, restaurants, nachtclubs, fitnesscentra en op evenementen groter dan 200 aanwezigen. De pasjesdoctrine maakt na Wallonië en Brussel nu ook haar intrede in Vlaanderen. Nochtans heeft Vlaanderen een vaccinatiegraad van 80 procent. Wallonië strandt zo’n dikke 10 procent lager, Brussel bengelt onderaan het vaccinatieclassement met iets meer dan 55 procent. De vraag is of de invoering van het CST ook maar enig effect zal hebben. Ongeacht de noodzaak tot invoering noopt het de burger tot waakzaamheid voor een systeem van zogenaamde goede en slechte burgers: gevaccineerden tegen niet-gevaccineerden.

Het Covid Safe Ticket verplicht de ene burger de andere te controleren. Cafe-uitbater A moet plots vaste klant B gaan inspecteren op een privacygevoelig thema. In theorie is een covid-test of een bewijs van eerdere besmetting ook mogelijk, maar in praktijk komt het neer op de vraag of u al dan niet gevaccineerd bent. De covid-pas is dan ook een quasi-verplichting tot vaccinatie, anders wordt u uitgesloten van het gehele maatschappelijk leven. Als dubbel gevaccineerde zal mij dat zoals zovelen op het eerste zicht niets uitmaken, toch dient u zich bewust te zijn dat ook uw gegevens niet voldoende beschermd worden en deze eerste stap de deur op een serieuze kier zet naar het breder gebruik van (gezondheids)passen.

De eerste vraag die we ons moeten stellen is hoe veilig onze gebruikte persoonsgegevens zijn? Via een simpele omweg in de app geraken uitbaters en organisatoren gemakkelijk aan gegevens als naam, geboortedatum, soort vaccin, enzovoort. Allemaal data dat u niet bij elk horecabezoek wilt delen. Het behoort tot uw persoonlijke informatie die niemand nodig heeft om veilig een stapje in de wereld te kunnen zetten. De eerste voorwaarde voor het gebruik van certificaten is dat uw gegevens voldoende beschermd zijn zodat er geen misbruik van kan gemaakt worden, quod non. Herinner u de contactformuliertjes van een jaar gelden dat u bij elke horecabezoek moest invullen, daar kon u nog een anoniem e-mailadres op invullen, zonder naam of geboortedatum.

De invoering van het algemeen gebruik van het CST zet de deur op een gigantische kier naar een bredere toepassing van zulke pasjes in onze samenleving. Vandaag start het bij de vaccinatie in verband met covid, morgen kan het perfect over de griep gaan. Of maak de denkoefening eens dat een antidemocratische partij de macht zou grijpen en pasjes zou gebruiken om bepaalde bevolkingsgroepen te discrimineren. Het systeem werd voor hun al voorgekauwd, én dat ongetwijfeld met de beste bedoelingen. Niemand kan vandaag vertellen wanneer dit uitsluitingsticket weer zal verdwijnen of wat de eventuele parameters daarvoor zouden zijn. Het is een deur die openstaat en zoals de geschiedenis ons doet vermoeden niet gemakkelijk meer zal dichtgaan. Bijgevolg, beste medeburgers, is het aan ons om waakzaam te zijn dat onze privacy wel als relevant wordt gezien, dat de covid-pas wel tijdelijk is en dat we onze fragiele cultuur van rechten en vrijheden verdedigen, zelf als het u niet raakt. Want vandaag bent u de gevaccineerde, morgen behoort u misschien tot de groep dat verketterd zal worden.

Neen, de natie van rechten en vrijheden zal met de invoering van het CST vandaag of morgen niet vallen. Toch vraagt deze nieuwe ontwikkeling waakzaamheid van alle burgers.