Corona-Kafka in de kleuterklas: ‘Mijn dochter moet 17 dagen in quarantaine, want ze is kerngezond’

An Kokken is moeder van Gilles (6 jaar) en Manon (4 jaar). Haar kinderen gaan naar school in Sint-Amandsberg (Gent).

Mijn kleuter moet 17 dagen in quarantaine. Want ze is kerngezond.

Zoals voor veel jonge ouders was woensdag 1 september ook voor mij een hoogdag. Bevrijd van de regenvakantie met twee kleuters, maar vooral: onze zoon Gilles mocht naar het eerste leerjaar. Wij fier, hijzelf vol goesting om zijn Smurfen-strips te leren lezen en zijn budget voor de rommelmarkt te leren berekenen.

De bevrijding was helaas van korte duur. Om in de schoolsfeer te blijven, illustreer ik het graag met een vraagstuk. Daarbij geef ik al één bekende cadeau: het coronavirus. Onbekende die we zoeken: de quarantaineperiode. Reken gerust mee.

Ons gezin telt 4 familieleden: Manon (4 jaar), Gilles (6 jaar), vader Pierre en moeder An. Op zondagavond 5 september kruipt Gilles met 39 graden koorts in bed. Maandag sleept hij zich daar even belabberd weer uit. Moeder steekt een coronasneltest in zijn neus, die al na 2 seconden het gevreesde streepje ‘Covid-19+’ aangeeft. Manon, vader en moeder doen ook meteen een sneltest, maar die blijkt voor alle drie negatief. Vraag: wie van de vier moet het langst in quarantaine?

Nog voor ik kon beginnen te rekenen, hingen de contacttracer, de huisdokter én het CLB al aan de lijn om me haarfijn op mijn burgerplichten te wijzen. Want ook de officiële PCR-tests wezen hetzelfde resultaat uit: eenmaal positief en driemaal negatief. Besmettingsgevaar! Houd uw kinderen binnen! Tien dagen in quarantaine na drie dagen pauze van onze negen weken zomerbreak… Ach, laten we vooral onthouden dat de zon er eindelijk nog eens doorkwam.

Om op het vraagstuk terug te komen: Gilles, de enige die positief testte, moet tot woensdag 15 september in quarantaine. Daarna is normaal gezien het gevaar geweken dat hij zijn klasgenoten, nonkel of de bakkersvrouw besmet. Pierre en ik zijn dubbel gevaccineerd en mogen het huis verlaten. Contacttracing raadde ons niet meteen aan om te gaan dansen in een zomerbar, maar we zijn vrij te gaan en staan waar we willen. Volwassenen, altijd een streepje voor op de kinderen. Als laatste hebben we Manon, die op 1 september verkleed als Bumba de tweede kleuterklas binnenwaggelde, solliciterend naar de rol van klasclown.

Manon zit mee thuis sinds maandag 6 september en is allesbehalve ziek. Daarom moet zij tot woensdag 22 september in quarantaine blijven, nog een week langer dan haar broer. Want zij is niet gevaccineerd. “En als ze op 15 september een negatieve PCR-test aflegt? Dan mag ze op 16 september toch gewoon mee naar school met Gilles?” opperde ik bij de contacttracer, de huisdokter en het CLB. Er volgde een gezamenlijk ‘njet’. Gilles zou haar op de laatste dag van hun gezamenlijke quarantaine tóch nog kunnen besmetten en die incubatieperiode zou een paar dagen kunnen duren. Een negatieve coronatest ten spijt.

Waterkans

Mijn vierjarige kleuter is kerngezond en covid-negatief. Ze zal dertien schooldagen van het begin van het schooljaar moeten missen. Dertien dagen waarin de klasgroep vorm krijgt, waar de kleuters essentiële begrippen leren, waar gelachen wordt, geknutseld en verbonden. In plaats daarvan zal Manon dertien dagen puzzels maken, naar Disney+ kijken, met Duplo spelen en haar vriendjes missen. Zoals de negen regenweken ervoor.

Mijn gezonde dochter moet thuisblijven. Voor niks.

Correctie. Ze moet thuisblijven omdat er een waterkans bestaat dat Gilles haar op de allerlaatste dag nog stiekem besmet. Een behoorlijk onwaarschijnlijk scenario, wetende dat die twee al tien dagen samen knikkerbanen bouwen, Frozen-liedjes brullen en elkaar de kop inkloppen. In dat geval zou Manon héél misschien een andere kleuter aansteken, die op zijn beurt niet of nauwelijks ziek wordt, noch zijn gevaccineerde netwerk.

Manon mag op 16 september niet naar school door een regel uit de prevaccinatieperiode. Een regel die in deze fase van de pandemie nog moeilijk te rechtvaardigen valt. 72 procent van de Gentse bevolking is gevaccineerd. Alle andere volwassenen kregen meermaals de kans om zich te laten beschermen tegen het coronavirus. Willen mensen geen prik, om welke reden dan ook? Prima voor mij, maar daar moet mijn kind – en bij uitbreiding mijn hele gezin en onze werkgevers – niet meer de prijs voor betalen. Met alle respect, beleidsmakers, er zit een limiet op wat men burgerplicht noemt. Wij hebben de onze anderhalf jaar voorbeeldig gedaan. Nu eis ik het recht op onderwijs voor mijn dochter op.

Krijgt Manon op 15 september weer een negatieve PCR-test, dan zet ik haar de volgende dag gewoon af aan de schoolpoort. Desnoods met zeven sneltests in haar boekentas, één voor elke extra quarantainedag.