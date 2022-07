Corona grijpt weer om zich heen: hoe gaat u daarmee om? ‘Mij opsluiten? Die periode ligt achter ons’

Na Green Day

Verleden week raakte mijn dochter terug besmet, na het optreden van Green Day in het Sportpaleis. We hebben in quarantaine gezeten en zijn steeds voorzichtig geweest. Nu is het opnieuw alle hens aan dek.

Marc Verbeke, 63, Ardooie

Respect voor ouderen en kwetsbaren

Voor mezelf en mijn huisgenoten pas ik mijn gedrag niet aan. Maar ik let wel op bij samenkomsten met oudere en kwetsbare mensen. Dan doe ik een zelftest, en verwacht ik ook van anderen dat ze dat doen. Een beetje je verantwoordelijkheid nemen kan geen kwaad. Ik vind het ook een vorm van respect naar je oudere medemens. Zodra we buiten kunnen afspreken blijven we niet binnen!

Maar mij opsluiten en thuis blijven? Die periode ligt echt wel achter ons. Covid gaat niet meer weg, wij moeten er leren mee leven. De meest toegepaste aanpassing is: verluchten, verluchten en nog eens verluchten!

Ik heb voor mijn verjaardag een co2-meter gekregen en deze hou ik nauwlettend in de gaten. Interessant, want zelfs tijdens het schoonmaken kan hij de hoogte ingaan. Wij gebruiken niet altijd even gezonde producten en dan gaat je luchtkwaliteit ook in het oranje en rood.

Kim Anthonissen, 43, Kalmthout

Mondmasker

Ik neem één keer per week de trein om naar mijn werk te gaan. Sinds enkele weken draag ik daar opnieuw een mondmasker. Ook als ik zie dat het druk is in een winkel, doe ik het aan.

Jaron Knockaert, 33, Gent

Liever het volle leven

Ik ken niemand in mijn omgeving die corona heeft. Zelf heb ik corona gehad, hetgeen zich heeft beperkt tot twee dagen hoofdpijn. Ouderen in mijn omgeving - ouders, grootouders,... - geven aan dat ze normaal willen leven. ‘Iedereen moet ooit sterven; het is beter vol te leven dan half’, dixit de ouderen.

Marie Marot, 49, Brussel

Misschien

De coronacijfers stijgen, maar ik trek er mij niets van aan. Misschien ook daarom dat ik nu thuis ziek in de zetel lig, positief getest op covid. Waarschijnlijk opgelopen op Werchter vrijdag.

Bert Claeys, 44, Belsele

Groen van de schrik

Ik doe weer mijn mondmasker aan in de winkels, vermijd plaatsen waar veel volk samenkomt, en deze zomer gaan we lekker negens naartoe. Voor de rest zie nog altijd groen van de schrik voor besmettingen en de miserie aan Poetin en consorten gelinkt.

Dominique Gyselen, 68, Lede

Beleid, graag

We moeten met het virus en haar varianten leren leven en ik ga vaker weer mijn mondmasker gebruiken op de tram, in de trein en op drukke openbare plaatsen. Ik kijk er al naar uit de aangepaste boosterprik (BA-5) te ontvangen in september 2022.

In Spanje is het mondmasker nog steeds verplicht op het openbaar vervoer of in de apotheek. Het lijkt mij verstandig om dit via de coronavlag (geel-oranje-rood) terug in te voeren. De overheid moet adaptief beleid voeren.

Michel Heuts, 56, Gent

Mondkapjes

Bij ons zijn de mondkapjes terug van nooit weggeweest. In de winkel zijn we ze altijd blijven dragen, al waren we bijna de enigen. Op café of op restaurant hebben we alleen maar op het terras gezeten. En om naar het toilet te gaan, trokken we dat mondkapje elke keer terug aan. Ook op het openbaar vervoer zijn we dat mondkapje blijven aanhouden. En o ja, wij dragen alleen maar FFP2-maskertjes. Een stuk lastiger, maar ook een stuk veiliger.

Patrick Lagrou, 72, Diksmuide

Party pooper

Ik zou wel willen, maar dan ben ik de enige partypooper die inzit met zijn medemens. Ondanks de stijgingen, wordt het gezien alsof je een grote sociale misdaad pleegt als je ook maar een halve seconde rekening wil houden met de stijgende coronacijfers. Mijn omgeving is aan het feesten op festivals, mijn werk is aan het feesten met barbecues/personeelsbijeenkomsten en ik zit hier in de schaduw, me zorgen te maken over oktober als onze knaldrang van vandaag de koelwagens op de parking van het ziekenhuis doet aanrijden nadat een nieuwe killervariant zijn intrede maakt. Want dat er uit al die gemengde contacten in het buitenland nieuwe mutaties gaan voortvloeien, is een van de weinige zekerheden die je vandaag nog hebt. Het toerisme krijgt nu voorrang op het personeelstekort in de zorg en de helden in de voorhoede die nog steeds geen moment rust hebben gekregen. Ga allemaal nog maar een beetje klappen.

Davy Bielen, 42, Genk

Geen foute party

Ik pas mijn gedrag aan nu de coronacijfers weer stijgen. Zo draag ik overal weer een mondmasker op plaatsen waar het druk is en ga ik niet naar grote bijeenkomsten. Vorig weekend ging ik normaal gezien naar De Foute Party in het Sportpaleis maar ik ben niet gegaan, ook al heb ik er al voor betaald. Ik neem mijn verantwoordelijkheid. Het stoort mij dat de jongeren bij wie ik nog hoor zich zo weinig aantrekken van corona en feesten belangrijker vinden, maar achteraf, als het dramatisch wordt met de cijfers, dan worden ze kwaad wanneer er strengere regels komen. Het ligt natuurlijk niet alleen aan de jongeren. Zo zie je dat mensen eigenlijk niet in staat zijn om verantwoordelijkheid te nemen en dan vind ik het ergens begrijpelijk dat er nadien ingegrepen moet worden met, jawel, strengere coronamaatregelen.

Tom Van Damme, 30, Hoboken