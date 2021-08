Mark Coenen gaat op wandel met de week.

Elke ochtend hetzelfde ritueel: vertrouwde handelingen, met aandacht verricht.

Water, koffie, vuur: drie ingrediënten die nodig zijn om de dag te laten beginnen.

Zoals koffie pruttelt als hij klaar is: zo pruttelt mijn brein. De hele tijd, behalve als ik slaap, al ben ik daar na sommige woelige nachten niet zeker van.

Deze manier van leven is een godsgeschenk voor een columnist, omdat de onderwerpen door mijn onafgebroken, zenuwzieke spioneren op de sociale media mij in rotten van twee aangewaaid komen, maar het is tegelijk heel vermoeiend.

Digitale hersenmist: ik weet wat het is.

Soms blijft de molen malen. Soms kookt de koffiepot over.

Dan moet er ingegrepen worden.

Ik had mij deze vakantie voorgenomen om mijn laptop spaarzamer te gebruiken dan een mensensmokkelaar zijn geweten.

Eén spaarzame dagelijkse scan, een homeopathische aanwezigheid moeten volstaan.

Eén dag per week lees ik mijn mails: dat nam ik mij voor.

Elke maandagochtend om 6 uur begeef ik mij in het digitale oerwoud van berichten en mailinglijsten en spam.

Ik heb nog 34.189 ongelezen mails te gaan.

Tot nu toe bevalt mijn nieuwe leven zeer, zonder veel afkickverschijnselen.

Het is voor vrienden, buren en buitenlui wel een vreemde ervaring

“Heb je mijn mail niet gekregen?”

De ongeruste vraag van een goede vriend als ik na twee dagen nog niet geantwoord heb: ik lees het ongeloof in zijn woorden, want mensen die ik graag heb weten dat ik door de bank sneller antwoord dan mijn eigen schaduw.

“Je bent nog erger dan ik vermoedde”, schrijft hij.

Ik kan hem geen ongelijk geven.

Contactloos leven beschermt een mens tegen veel onrust.

Zo verneem ik pas na afloop van de heroïsche strijd van de Belgian Cats hun krappe nederlaag, waardoor mijn ontgoocheling minder groot is.

Als ik schuimbekkend hun match had gevolgd, dan stond ik niet in voor de gevolgen.

Nu is het onheil al geschied voor ik het te weten kom: niets meer aan te doen.

Onherroepelijk verloren en dan nog met één ellendig puntje: op het sterfbed van menig basketster zal de laatste minuut van de match van 4 augustus een geweldige dip blijven als het moede brein de film van het leven afspeelt, wat, naar men zegt, altijd gebeurt.

De mens is, in de woorden van Lucebert, een broodkruimel op de rok van het universum maar telt zijn nederlagen vaker dan zijn overwinningen.

De pijn van de ontgoocheling is trouwens heel lokaal: buiten de eigen schutskring trekt niemand zich één moer aan van wat Belgische katten onder een ring.

Eigen drama eerst: in Italië staat alles in rep en roer omdat Lukaku naar verluidt Inter Milan wil verlaten en op weg is naar een herkansing bij Chelsea.

Ik lees het in de krant, want dat mag ik nog van mijzelf.

Daarna kijk ik naar de zonsopgang.

De zon straalt alsof ze dat voor het eerst doet.