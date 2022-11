Frederik De Backer is columnist.

Mannen schrijven niet meer over seks. Ja, op de toiletmuur van een café, of op Instagram, naar onbekende vrouwen. Of áls onbekende vrouwen. De jacht op een paar sokken. Op sociale media kan een man nog gegeneerd seksueel zijn, soms, en dan nog, maar niet in een column. Je wil niet bij het ontbijt Jeroen Olyslaegers voorgeschoteld krijgen, gegaard, behaard, in eigen nat. Of mijn pleegnonkel Mark Coenen, hij mag dan nog uit marmer zijn gehouwen. Geen melk zo wit als Mark Elchardus.

Het soldaatje laat zich anders dopen wanneer je Marnix Peeters in het eitje ziet.

Columnisten hebben geen seks. Mannelijke columnisten bedoel ik dan – vrouwelijke des te meer, die doen niks anders, ze komen het je ook elke keer vertellen. Maar mannelijke columnisten dus niet. De pen voor de penis, dat was de deal. Mannelijke columnisten dopen hun soldaatje uitsluitend in inkt. Tenzij ze voor De Standaard werken. Of voor De Tijd, maar dan enkel wanneer de Bel-20 hoog sluit. Of voor Woef.

Nee, voor seks zijn wij te lelijk. Een mooie columnist is een slechte columnist. Een mooie columnist heeft een defect klavier. Dek zijn foto af, lees zijn stukje en word nooit meer nat. Hij kan niet schrijven. Hij heeft nooit léren schrijven. Mooie mensen hebben het te druk met neuken om te schrijven, die zitten niet naar schermen te staren. Die kijken nu, op het moment waarop ik met een kruis als een droog zeemvel aan dit krijtzore blaadje werk, een stel tepels in de ogen.

En zie ons hier zitten, Jeroen en de Marken en Marnix en ik en iedere andere man die ooit iets lolligs voor De Morgen heeft geschreven. Een kliekje dat zelfs de toegang tot de striptent wordt ontzegd. Enkel van de redactie staat de deur open, toch zolang we worden gelezen. Columnist, eer en affront tegelijk. Je trekt je op aan het ene en af bij het andere. Ellende voedt de lett’ren.

Het is nu nog even druk met dat schrijven over het WK en zo, maar ik hoop ook in 2022 één, met wat geluk twee borsten te hebben gezien.

Haha.

Er is geen lelijker columnist dan ik. Ja, natuurlijk wel, maar niet op de wegen die ik bewandel. Ik heb me in geen twintig jaar aantrekkelijk gevoeld. Niet uiterlijk. En nu ik erover nadenk, ook niet innerlijk. Een vrouw wil niet horen dat je aan haar denkt, dat je haar mist. Dat je aardig bent of lief. Lief is voor losers. Niet alle vrouwen, natuurlijk. De vrouwen op mijn wegen. In de voren in het slijk.

Ze wil de prijs winnen, niet hem zijn.

Nooit kwam ik ergens binnen en keek een vrouw op die er niet werkte. Dat hoeft niet, daar kun je wat mee in een stukje. Of dat op 11 juli 2020 er een zei dat ik mooie ogen had. Columnisten hoeven geen aandacht. Je leest morgen wel hoe ze zich vandaag voelen.