Coke of woke, wat zal het voor u zijn?

Antwerpen, stad van de ontploffingen. Wie in Antwerpen woont, wordt ’s ochtends gewekt door een knal. Wie niet in Antwerpen woont, wordt ’s ochtends wakker met nieuws over Antwerpen. Geen van beide is leuk.

Sinjoren staan graag in het middelpunt van de aandacht, maar allicht niet op deze manier. Onze ochtendroutine start tegenwoordig met de vraag: ‘In welke straat is het nu weer prijs?’

De Osystraat deze keer, pal in het centrum, vlak bij de Rooseveltplaats. De actieradius van de drugsmaffia beperkt zich al een tijdje niet meer tot Deurne Noord of Borgerhout. Onlangs nog was er een serie ontploffingen in Mechelen.

De schade is voor onschuldige burgers. Zelfs het mikpunt van de aanslag zit vaak zelf niet in de drugsmaffia, maar is enkel familie van een verdachte. En soms blijft het niet bij materiële schade, zoals het overlijden van de 11-jarige Firdaous in januari bewees.

Dan voelen de reacties van onze bewindvoerders toch weer wrang. “Doorgaan op de ingeslagen weg”, zegt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (cd&v). Op het eerste gezicht is dat toch een vreemde uitspraak, want het is nu niet bepaald zo dat de zaken de goede kant op gaan. Een coach die net 4-0 heeft gewonnen, gaat door op de ingeslagen weg. Eentje die net een pandoering te verwerken kreeg, sleutelt beter aan het spelsysteem.

Maar oké, Verlinden verduidelijkte wat ze bedoelde: meer mensen bij de federale gerechtelijke politie en bij de scheepvaartpolitie. De effecten daarvan zullen pas later merkbaar zijn, want de rekrutering is nog bezig. Het doet denken aan ‘trust the process’ van Vincent Kompany.

Volgens de Libanees-Franse auteur Amin Maalouf wordt elk geweld geboren uit angst. Zou dat hier ook kunnen? De daders viseerden het ouderlijke huis van een verdachte in een groot Sky ECC-dossier dat later voor de correctionele rechtbank in Antwerpen komt. Zijn ze bang?

Binnen het gerechtelijke apparaat beweren sommigen weleens dat de SKY ECC-doorbraak effectief de aanleiding is voor veel drugsgeweld, maar gezien de veelheid en de brutaliteit van de aanslagen lijkt dat toch naïef optimisme.

Burgemeester Bart De Wever deed intussen wat we van hem gewoon zijn: wijzen op het gebrek aan initiatief van iemand anders. Tot onvrede van enkele Antwerpenaren vond hij het niet nodig om op sociale media iets over de terreur in zijn stad te zeggen, maar wel over een woke-incident tussen Jong Groen en de top van die partij.

Twee keer prijs: zo blijft hij ver van dat onderwerp dat maar blijft ontsporen en blijft de promotie rond zijn boek draaien. Op zich hoeft BDW niet te kiezen tussen de strijd tegen coke of die tegen woke, maar het geeft wel de indruk dat hij zijn prioriteiten niet op orde heeft. Of is hij misschien liefhebber van de teksten van Daniil Charms? De Russische absurdist zag alleen nog onzin als antwoord op zoveel geweld.

Charms verzon ooit een scène waarin enkele oude vrouwen een voor een uit het raam te pletter stortten. “Toen de zesde oude vrouw viel, had ik genoeg van ernaar te kijken.” Dat gevoel bekruipt me steeds meer bij het Antwerpse geweld. Koers dan maar. Of voor de fijnproevers zoals sommige beleidsmakers: een wokerelletje. Meer dopamine dan coke.