‘Cismannen uitgesloten’? Wij hadden liever gelezen ‘FLINTA-personen krijgen eindelijk plaats’: Gents café reageert op commotie

In tegenstelling tot wat beweerd wordt in een aantal media, is Blond helemaal geen plek waar iedereen welkom is. Wij tolereren namelijk geen enkele vorm van seksisme, racisme, queerfobie, lesbofobie, transfobie, fatfobie en xenofobie. Dit om de veiligheid van de kwetsbare groep waar wij toe behoren maximaal te garanderen en een plek te creëren die niet gedomineerd wordt door cis-mannelijke aanwezigheid. Voor alle duidelijkheid: wij uitbaters van Blond zijn geen weldoeners en willen ons op geen enkele manier als dusdanig profileren, wij wensten slechts een plek te creëren waar wij zelf niet voortdurend lastiggevallen worden.

Grensoverschrijdend gedrag heeft geen plaats bij ons en wij bedoelen dit letterlijk. Het gaat over zowel verbaal als fysiek geweld, iets waar elke persoon die geen witte cis man is, bijna dagelijks mee te maken krijgt. In tegenstelling tot wat beweerd wordt in heel wat media, is de groep waartoe wij behoren (FLINTA*) allerminst een minderheid, want het behelst iedereen die geen cis man is.

De naam FLINTA* ontlenen wij aan de Berlijnse queerscene. FLINTA* betekent: Female, Lesbian, Intersex, Trans en Agender. De * staat voor iedereen die in geen van voornoemde categorieën past, maar toch structureel onderdrukt wordt in de cispatriarchale samenleving waar we allemaal in leven. In het Radio 1-programma ‘De Wereld Vandaag’ werd voor de A in FLINTA* verkeerdelijk verwezen naar aseksuele personen. De term heeft dus geen betrekking op seksualiteit. Als u vragen heeft bij de betekenis van deze genderidentiteiten, verwijs ik u graag door naar Google.

Kwestie van het geheugen even op te frissen: afgelopen vrijdag 1 oktober werd er bij ons, zoals in zovele cafés, voor het eerst opnieuw gedanst. Zoals in zovele cafés, werden mensen (lees: FLINTA*-personen) in Blond geïntimideerd, lastiggevallen en ongewenst betast door andere mensen (lees: cisgender mannen). Personeelsleden (lees: FLINTA*-personen), klanten (lees: FLINTA*-personen) en uiteraard wij, de uitbaters (lees: FLINTA*-personen) werden zowel verbaal als fysiek lastiggevallen door andere klanten (lees: cisgender mannen). Vrijdag 1 oktober was geen uitzonderlijke avond, deze vormen van geweld gebeuren elke dag in zowat elk café. Uw FLINTA*-lezers zullen dit beamen.

Het mag ons niet verwonderen dat een aantal media de nieuwswaarde van een structureel probleem niet hoog inschatten. Zij werpen liever de schijn op het vreselijk schokkende nieuws dat wij midden in de nacht op de beruchte eerste oktober, het besluit namen de volledige ruimte (drieënnegentig vierkante meter!) te laten aan FLINTA*-mensen. De krantenkoppen luiden: ‘cismannen worden uitgesloten’. Wij hadden liever gelezen ‘FLINTA*-personen krijgen eindelijk plaats’. U, lieve mensen van de media, draaide het discours liever om en koos ervoor de discriminatie tegen cis mannen te belichten. U durfde het zelfs nog te vergelijken met racisme, de tegenargumentatie van mijn collega Eva ten spijt. En natuurlijk komt u er wederom mee weg. U vond het zelfs zo geweldig interessant dat u experten aan het woord liet over een eventuele aanklacht aan ons adres wegens discriminatie van cis mannen. Dit begint te klinken als een goeie grap.

Een goeie grap is het evenement dat wij via facebook verspreidden, waar enkel cis mannen toegelaten zijn. Het gaat door op maandag, dan zijn wij gesloten, dus het gaat natuurlijk niet door. De redactie van VRT Nieuws heeft de ironie niet begrepen en in een artikel vermeld dat wij onze fout inzien. Het ontgaat hen echter dat het elke dag feest is voor cis mannen.

De cis mannen ‘die zich wel gedragen’ bestaan natuurlijk. Het zijn ook zij die kritische mannelijkheid ter harte nemen en helemaal begrijpen dat wij onze eigen plaats nodig hebben. Zij respecteren ons en laten ons die plaats op de momenten die wij uitkiezen.

Omdat een aantal media nog niet zo ver dachten om ook even de reden voor deze vermeende discriminatie van cisgender mannen te vermelden, sta mij toe. Wij kampen met een gigantisch structureel probleem aangaande harassment. FLINTA* worden gediscrimineerd, lastiggevallen op straat, zijn het slachtoffer van geweld. Onze stemmen, onze noden, onze pijn worden voortdurend ondermijnd door de patriarchale stem. De media zijn het bewijs dat daar tot op de dag van vandaag geen verandering in kwam.

Alle op sensatiegerichte artikels en programma’s zorgen op hun beurt voor extra transfobe en seksistische opmerkingen als reacties op posts op social media. Maar ook onze inbox wordt daar niet van gespaard. Iets waar de media de handen van afhouden. Want zij zijn toch neutraal? Zijn misogynie, transfobie en seksisme oud nieuws? Vraag het voor mij eens aan uw collega die geen cis man is?

Namens onze queer community en alle mensen die sinds de opening van café Blond vechten voor onze eigen plek, wens ik de media te wijzen op een beschamende conservatieve berichtgeving. Op een moment waar zij tevens de kans hadden het structureel en uiterst pijnlijk gegeven van dagelijkse en alomtegenwoordige discriminatie en harassment van vrouwen, trans en gender-non-conforme mensen aan te kaarten, kozen zij ervoor de eventuele discriminatie van enkele cis mannen op een enkele avond in een enkel café overdreven te belichten. Onze teleurstelling is groot, maar wat hadden we mogen verwachten van één voor één redacties met een overgrote meerderheid aan witte cisgender mannen?