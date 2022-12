Chemische castratie verbleekt tegen de zesde verdieping van de Van Thillo Tower

Frederik De Backer is columnist.

Laat ik maar niets schrijven over het damclubje dat Rik Torfs, Dyab Abou Jahjah en nog een handvol andere prostaatpotentaten uit de grond willen stampen. Ik zou collega De Ceulaer – ‘collega’… alsof ik ook weet waarover ik spreek; ik zwatel maar wat in de leegte, zij het met een warm timbre – de wind niet uit de zeilen willen nemen, zonder twijfel druk bezig als hij al is, een klavier aan splinters hamerend voor zijn brief in de weekendkrant. Zeker wanneer dit bericht mij geen hoos, maar slechts een zwakke zucht ontlokt.

Net wat we nodig hebben: meer politici. Meer spaghettifestijnen, meer slogans, meer affiches met steeds weer diezelfde schlemielige grimassen. Eindelijk, bijna zaten we zonder! Een nieuwe centrumpartij ter vervanging van cd&v en Open Vld. Krenten voor rozijnen. Aangevoerd door Rik Torfs, indien niet de grootste, dan toch de droogste krent in de bol.

Laat ik het, nu de koffieadem ons nog in de neus hangt, ook maar niet hebben over het sappige nieuwtje dat één op de vier Vlamingen weleens fantaseert over een collega – je weet nooit wat die De Ceulaer zich in het hoofd haalt. Fantaseren over een collega, ik kan het me nauwelijks voorstellen, gesteld dat ik het al zou willen. Here Jezus. Wie niet gelooft dat een depressie besmettelijk is, doorgegeven via lucht en overschreden artikellengtes, bezoeke de Van Thillo Tower. Van droge krenten gesproken. Chemische castratie verbleekt bij het zesde verdiep.

Laat ik zwijgen over de verijdelde extreemrechtse staatsgreep in Duitsland, waar zoiets nog met bommen en granaten moet, terwijl in Vlaanderen straks een stembriefje volstaat.

Laat ik me hullen in stilzwijgen omtrent Meghan en Harry, aangezien ze daar zelf kennelijk niet toe in staat zijn, iets wat ook mij stilaan in de armen van extreem gezelschap drijft, al dan niet behept met bommen, granaten of een al even aandachtszieke opperkrent. De wereld was veel leed bespaard gebleven indien prins Charles ooit het zesde verdiep had bezocht. Waarom wordt hierover bericht, in kwaliteitskranten bovendien? In hoeverre overstijgen hun over vicuñawol geplengde tranen de van kant en lycra druipende journalistiek die aan prins Laurent en Wendy Van Wanten werd gewijd?

Laat ik Oekraïne links laten liggen, en Qatar, en Olmen, het Qatar aan de Nete sinds het halve dorp er het groot lot won. Laat ik door de straten dwalen, in het laatste zonlicht. Laat ik iemand vinden om mee te praten, om een moment mee te delen, een glimlach, voor alles weer in het duister verzinkt. Wat doet het ertoe, het damclubje, het geilen op collega’s, het onnoemelijke leed van twee schatrijke schooiers; waarom moet de tijd toch steeds gedood in plaats van benut, gevierd, gekoesterd? Waarom wordt mij geen hoos ontlokt?