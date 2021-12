Catherine Van Eylen, ik vind jouw blouse prachtig

Julie Cafmeyer is columnist.

De blouse van Catherine Van Eylen was de afgelopen dagen belangrijk nationaal nieuws. Op het lichtblauwe hemd van Maison Margiela staat een grijze lok haar getekend. Door het korte, grijze kapsel van Van Eylen wordt de illusie geschapen van een grijze paardenstaart.

De blouse kost rond de 470 euro.

Na een kort bezoek op Twitter zie ik dat Van Eylen al jaren bekritiseerd wordt op haar looks en outfits. Ook deze blouse lokte felle reacties uit. “Ai ai ai”, “niet om aan te zien”, “zucht”, “erbarmelijk”, “ze lijkt op een vleermuis”, “au mijn ogen” “ze moet wel veel geld verdienen bij de VRT om zo’n dure blouse te kopen, haar hemd kost 500 $!”

Een vrouw experimenteert met mode. Ze kiest zelf hoe ze eruit ziet. Ze vraagt niet naar goedkeuring, gaat op zoek naar haar eigen plezier. Waarom is ze zo onuitstaanbaar? In haar boek Heksen onderzoekt Mona Chollet hoe heksenvervolgingen nog steeds onze wereld tekenen. Eeuwen geleden eindigden sterke, bezeten vrouwen die op tovenaressen leken op de brandstapel. Vrijgevochten vrouwen die onconventionele keuzes maken, zijn verdacht. Ik lees ook deze beschrijving: “Zwak van lichaam en geest, gedreven door een onverzadigbare hang naar luxe, worden zij als een makkelijke prooi voor de duivel gezien.” Interessant dat het “duivelse” al langer geassocieerd wordt met “een hang naar luxe”. Nog steeds blijkt een vrouw die toont dat ze geld heeft en dat geld uitgeeft aan zichzelf, subversief te zijn.

Lady Gaga zegt in een interview voor The New York Times over haar rol in de film House of Gucci: “Ik weet ook nog dat ik, toen ik eindelijk mooie dingen voor mezelf kon kopen of zomaar cadeau kreeg, altijd een knagend gevoel had dat er iets niet klopte, dat ze niet echt van mij waren.”

Sluimert dat knagende gevoel al generaties lang in onze lijven? Een schuldgevoel, een schaamte als je jezelf toont. Je smaak, je stijl, je lust voor experiment. Geen geld dat dient om het patriarchaat in stand te houden. Geld van jezelf, voor jezelf.

Vrouwen van middelbare leeftijd die zichzelf tonen op hun voorwaarden, shockeren nog het meest. Ze worden vriendelijk verzocht om zich stil te houden en zich te verstoppen. Dat maakt de grijze lok op de blouse des te krachtiger. Vrouwen die kiezen om hun grijze haar te tonen, bevrijden zich uit de dwang om voor eeuwig jong te lijken. Geen fillers, geen botox, maar een grijze paardenstaart.

Catherine Van Eylen, ik vind jouw blouse prachtig. Jouw blouse is een ode aan het experiment, aan het grijze haar, aan de heksen, aan de modeblunders, aan de ouderdom, aan de Duivel, aan de grap, aan de illusie, aan de vrijheid, aan de schoonheid, aan de elegantie, aan de luxe, aan de transformatie, aan de durf, aan I don’t give a fuck.