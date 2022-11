Camera’s in Qatar zijn geen duurzame oplossing voor supportersgeweld

Anderlecht–Standard, AA Gent–Club Brugge, Charleroi–KV Mechelen: de lijst met wedstrijden in de Belgische voetbalcompetities die onderbroken of stopgezet moesten worden na incidenten met fans is halfweg het seizoen aanzienlijk. De frustratie over het gedrag van de relschoppers zit bij alle betrokken partijen hoog, inclusief de andere fans, spelers en de media. Het is wellicht ook in die context dat de uitspraken van voetbaljournalist Peter Vandenbempt geplaatst moeten worden. Vandenbempt hield in zijn wekelijkse column bij Radio 1 een pleidooi om een voorbeeld te nemen aan het beveiligingsmodel van de WK-stadions in Qatar.

Big Brother in Qatar

In en rondom de acht WK-stadions zullen meer dan 20.000 camera’s een oogje in het zeil houden. Veiligheidspersoneel beschikt er over technologie die zo geavanceerd is dat er via beelden de gezichtsuitdrukking van iedere fan in het stadion geanalyseerd kan worden. Het voorstel van Vandenbempt met het oog op een harde aanpak van relschoppers valt te begrijpen, want de huidige situatie is onhoudbaar. Maar de verregaande praktijken van regimes zoals Qatar of China een goede oplossing noemen gaat een paar bruggen te ver.

De voorbije jaren is er een sterke toename geweest van het gebruik van camera’s en biometrische identificatie (denk aan het afnemen van vingerafdrukken of gezichtsherkenning) in voetbalstadions. Bij verschillende clubs in Europa worden deze ingezet voor ticketverificatie of veiligheidstoepassingen. De toename doet het idee ontstaan dat de uitrol van dergelijke infrastructuur onvermijdelijk is en een steeds ‘natuurlijker’ onderdeel van de stadionervaring wordt, wat problematisch is.

Buiten proportie

Zo kan je heel wat vragen stellen bij de wenselijkheid en proportionaliteit van uitgebreide videomonitoring en de bijhorende gevolgen voor de privacy van de supporters. Ook staat de technologie nog niet op punt, wat al tot verschillende incidenten heeft geleid. Fans in Cardiff en Nijmegen werden al verkeerdelijk geïdentificeerd als geweldplegers, met onterechte uitsluitingen en boetes tot gevolg. Er is ook weinig tastbaar bewijs dat het gebruik van camera’s effectief is. Recent waren er ernstige incidenten tijdens de toegangscontrole van de Champions League-finale in Parijs en de EK-finale in Londen. De twee wedstrijden vonden plaats in de modernste stadions van Europa, mét een uitgebreid cameranetwerk.

Duurzame oplossing

Zoals Bart Eeckhout al in deze krant betoogde (15/11), kunnen de concepten van repressie en preventie in deze context gecombineerd worden. Als ‘goede oplossing’ had Vandenbempt beter Nederland naar voren geschoven als gidsland. Daar heeft de voetbalbond vorig jaar een plan voorgesteld om racisme en discriminatie in het voetbal te beteugelen. Een van de acties houdt het opzetten van pilootprojecten in waarbij getest wordt of technologie discriminerende spreekkoren kan detecteren, veiligheid kan verhogen en de fanbeleving kan verbeteren. Ook de fans worden in dit verhaal betrokken. Technologie wordt dus geïntegreerd in een globale en inclusieve inspanning om tot een positievere voetbalbeleving te komen. Deze aanpak kan een veel duurzamere oplossing bieden voor de problemen in stadions dan de Orwelliaanse experimenten in Qatar.