Buurschap en burgerschap zijn veel moeilijker te onderhouden in straten met alleen voordeuren

Els van Doesburg is schepen in Antwerpen namens N-VA. Haar column verschijnt tweewekelijks, afwisselend met Marc Van Ranst.

Beeld u eens zo’n typisch Amerikaans huis in, eentje uit de films. Dan ziet u vast een wit houten huis met een porch waar een schommelstoel schommelt en een golden retriever dut. De Amerikaanse vlag hangt uit. Eventueel hangt daar ook een Clint Eastwood met stuurse blik en shotgun in de hand over de reling gebogen.

Eerder deze maand zat ik in het diepe Zuiden van de Verenigde Staten in een schommelstoel op exact zo’n porch, zonder golden retriever maar met m’n eigen Clint Eastwood. Terwijl ik al schommelend de wereld aan me voorbij zag gaan, bedacht ik hoe perfect gelukkig ik me op dat moment voelde. Daar zat die porch ook wel voor iets tussen. Wat een heerlijke uitvinding.

In Vlaanderen zetten we de veranda in koterijvorm achter het huis, verborgen voor iedereen behalve wie tot in de tuin mag doordringen. Ze wordt vooral gebruikt om de kindertafel te zetten tijdens familiefeesten. De Amerikaanse porch staat gericht naar de buitenwereld. Je kan er op schommelen, maar hij is toch vooral een wezenlijk onderdeel van gemeenschapsvorming. Introvert versus extravert.

Een porch is niet alleen een plaats waar honden dutten of het leven even vertraagt bij een glas ijsthee. Een porch is niet zomaar een terras maar de zachte overgang van het eigen private wereldje naar de publieke buitenwereld, een schemerzone die niet wordt afgeschermd voor voorbijgangers maar die juist uitnodigt. Om een glas mee te komen drinken zonder dat het meteen een formele uitnodiging tot iemands huis behoeft. Of om gewoon eens te zwaaien naar elkaar. Het voelt als een veilige plaats waar op late warme zomeravonden de mooiste gesprekken kunnen plaatsvinden of waar een boek lezen gecombineerd kan worden met een oogje in het zeil houden van het straatleven.

Oorspronkelijk was zo’n Amerikaanse veranda vooral noodzakelijk om in de zomer te kunnen ontsnappen aan de hitte in huis. Met de uitvinding van de airconditioning was zo’n aanbouw buiten niet meer echt nodig en die werd dan ook, om de bouwkosten te drukken, steeds vaker weggelaten. Maar buurschap en burgerschap zijn veel moeilijker te onderhouden in straten met alleen voordeuren. De subtiele scheiding tussen privaat en publiek verlaagt de drempel om de buren eens aan te spreken. Dat heeft een porch gemeen met kinderfeestjes.

En dus doet zich een opvallend fenomeen voor, de porches maken in de States een comeback. De porchebusiness zit weer in stijgende lijn. Het is namelijk niet omdat iets niet noodzakelijk is dat het niet fijn zou zijn. Niet alleen uit nostalgie maar omdat mensen het gewoon leuk vinden, dat informeel contact met elkaar. Elkaar leren kennen, een beetje, zonder versmachting. Wat koekeloeren naar de wereld van op een schommelstoel. Uw lief van ver zien thuiskomen. Een gemeenschap vormen. Ergens tussen de res privata en de res publica. Mooi toch?

Ik weet het wel, Vlaanderen is letterlijk te klein om allemaal een porch te installeren. En u moet uw auto toch ergens parkeren. En al die regen hier nodigt niet echt uit om te schommelen, zelfs de hond ligt liever binnen. En toch, ik zie het hier ook weer steeds vaker, de light porch: stoelen naast de voordeur wanneer de zon schijnt, de ontharde voortuin waar een bankje staat, de barbecue op de gemeenschappelijke binnenplaats. Niet nodig, wel fijn.

Volgens mij kunnen heel wat kleine probleempjes opgelost worden, samen schommelend op de porch - een echte of de Vlaamse miniversie - met een glas ijsthee. Het wordt vast een mooie zomer.