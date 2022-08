Buscopan, Imodium, Leukosilk: het verzinnen van namen voor geneesmiddelen is een ambacht apart

Jean-Paul Mulders onderzoekt alles wat u bij de hersenkwabben kan grijpen.

Mijn dochter van negen heeft haar voet bezeerd. Ik ontsmet de wonde, leg er een steriel gaasje op en maak dat vast met tape. LEUKOSILK, staat er op het rolletje - en dat het gemaakt is in de Quickbornstrasse. Dat vind ik een leuke naam, maar niet zo leuk als pakweg Darmstadt.

“Leukosilk”, moppert intussen mijn dochter. “Waarom geven ze dingen namen die gewoon niet kloppen?” Onlangs volgde ze op televisie de belevenissen van een meisje met leukemie. Ze begrijpt niet wat er nu zo leuk kan zijn aan een akelige ziekte.

Ik zeg haar dat dat ‘leuk’ niets te maken heeft met lollig. Het komt van leucos, wat wit is in het Grieks. Het woord leukemie werd voor het eerst gebruikt door Rudolf Virchow, een Duitse patholoog met een baard en een ziekenfondsbrilletje. Hij had opgemerkt dat een buisje bloed van een leukemiepatiënt vaak een witte neerslag laat zien. Uit het Grieks komt ook de merknaam Leukosilk - voor tape die wit is en er zijdeachtig uitziet.

Ik berg het rolletje weer op in onze doos met medicijnen, dat spul bevat met indrukwekkende namen. Het verzinnen daarvan is een ambacht apart, dat wellicht wordt bedreven door dichters op rust. BUSCOPAN klinkt als een veldkanon om koliekpijn en menstruatiekrampen te verjagen als roofvogels. IMODIUM remt beweging in de darmen, maar doet ook denken aan vastgoedprijzen die uit de klauw zijn gelopen. Het medicament met de mooiste naam komt uit de wereld van de angst en zenuwspanning. Ik heb een zwak voor de lispelende zachtheid van LYSANXIA.

Op een zomeravond, ook alweer een tijd geleden, zat ik op een literair evenement naast een dichteres. Toen na een paar glazen de sfeer erin kwam, kreeg ik onverwachts inkijk in haar handtas die was opengevallen. Het was een model waarin een brooddoos en een thermos passen, maar het enige wat ik zag was een gezinsverpakking Lysanxia. De dichteres kreeg een kleur en deed haastig haar sacoche op de knip. Ik wou nog zeggen dat ik sympathie heb voor angsten en voor mensen die op school werden gepest.

Zelf werd ik ook gepest, maar ik probeer de werkelijkheid onverdoofd in de ogen te zien. Ik hak mij een weg door een wereld waarin ik onvermijdelijk terrein verlies, met zijn tepelstickers, gasprijzen en radiospots van KNALDI. Tussen alle onheil zit er gelukkig af en toe iets dat je doet glimlachen. In een nieuwsbrief lees ik over springspinnen die zijden slaapholen bouwen in opgekrulde dode bladeren. Tot hun verrassing zagen de onderzoekers dat tijdens het slapen de poten van die spinnen trillen, zoals bij mensen in hun remslaap. “Het zou me niet verbazen;” zegt een wetenschapper, “als ze konden dromen. Wellicht dromen veel meer dieren dan tot dusver werd aangenomen.”

Zelf droom ik in mijn leuke wereld soms van zijden slaapholen.