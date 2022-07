‘Bumba’ was allerminst mijn eerste keus, maar ‘Beestenbos’ en ‘Dinokamp’ waren al volzet

Maud Vanhauwaert is dichteres.

‘Niet bang zijn, mama is hier’, zei ik tegen ons dochtertje van drie en legde mijn hand op haar knie. Ze zat achterop, in het fietsstoeltje, en we waren op weg naar haar eerste zomerkampje. Bumba was allerminst mijn eerste keus. Meer nog, een week werken rond die psychedelische clown zou voor mij een waar strafkamp zijn, maar goed, het ‘Beestenbos’, het ‘Dinokamp’ en de ‘Toveracademie’ waren helaas volzet. Mijn onderlip trilde toen ik haar afzette aan de grote poort van een groot gebouw. De andere arriverende kinderen waren allemaal minstens een kop groter. Die dag kon ik me niet concentreren op mijn werk en ik, die overal te laat kom, stond die middag belachelijk vroeg terug aan die poort. Ze kwam me blij tegemoet lopen, met een schuimrubberen clownsneusje op. Toen we terug naar huis fietsten, hoorde ik haar iets zeggen. Ik verstond haar niet, dus hield even halt en draaide me naar haar om. Ze zei: ‘Niet bang zijn, mama, ik ben hier.’