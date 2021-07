Budapest Pride was een duidelijk signaal naar Orbán en zijn wet. Maar we zijn er nog lang niet

Duizenden mensen hebben afgelopen weekend de straten van Boedapest opgesmukt met de kleuren van de regenboogvlag. Deze Budapest Pride was historisch belangrijk waardoor niet alleen EU-parlementariërs maar ook diplomaten uit ambassades in Hongarije zich opdirkten en hun solidariteit kwamen betuigen voor de Hongaarse lgbtq+-gemeenschap. De solidariteit kwam er na de verontwaardiging over de omstreden Orbán-wet waar homoseksuelen op onrechtvaardige wijze worden gediscrimineerd en zelfs worden gelijkgesteld met pedofielen. Kinderen moeten beschermd worden, zegt Orbán en onschuldige, Amerikaanse series zoals Friends en Modern Family mogen pas na een bepaald uur worden uitgezonden om kinderzieltjes niet te bezoedelen met dialogen en beelden waar homoseksualiteit deel uitmaakt van het alledaagse leven van de personages in de serie. Alhoewel nog weinig mensen struikelen over twee mannen of twee vrouwen in een tv-serie die verliefd zijn op elkaar. En gelukkig maar.

Modern Family is zo een serie die eigenlijk aanzet tot nadenken en een maatschappelijke bijdrage levert om verder na te denken over de familiewaarden waar oerconservatieven zoals Viktor Orbán zo graag over orakelen. De pater familias van Modern Family trouwt voor de tweede keer met een veel jongere vrouw uit een ander land en wordt niet alleen geconfronteerd met een leeftijdskloof maar ook met cultuurverschillen tussen hem en zijn kersverse bruid. Zijn dochter heeft een traditioneel gezin maar zoekt, samen met haar echtgenoot, naar een balans om een amicale verstandhouding op te bouwen met haar puberende dochters en zoon en tegelijk een moederrol op te nemen. De zoon van de pater familias is getrouwd met een man. Het koppel heeft een adoptiedochtertje uit Vietnam. Twee mannen proberen een meisje op te voeden. Twee mannen, die totaal niets begrijpen van de leefwereld van een klein meisje, proberen begrip op te brengen voor de grillen van hun dochtertje. En die zijn niet min: ze pubert, ze krijgt haar regels, ze wordt verliefd. En wat het zo ontroerend mooi maakt is dat de mannen telkens de vrouwen in de familie om advies vragen over opvoeding en zo begrip en empathie opbrengen voor de gevoelens en leefwereld van hun kleine meisje.

Zijn dat dan die familiewaarden waar Orbán huiverachtig tegenover staat, vraag je je dan af. Familiewaarden waar de liefde centraal staat en de kinderen in de veilige omgeving van hun familie zichzelf kunnen zijn? Natuurlijk is Modern Family maar een serie, maar in de hoofden van de Orbáns van deze wereld zijn de twee mannen in de serie een aanzet, een stimulans tot onzedig gedrag. Iemand zou die mensen eens moeten duidelijk maken dat biologie zich niet laat (ver)leiden door een Amerikaanse serie.

De Budapest Pride is een duidelijk signaal geweest naar Orban en zijn omstreden wet. Maar we zijn er nog lang niet. Ook in ons land is homofobie een gevaar dat om de hoek loert. Eerder dit jaar kreeg een Turkse imam in Limburg het bevel om het grondgebied te verlaten na homofobe uitspraken op sociale media. Dat was een duidelijk signaal van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V). Homofobie is verwerpelijk en hoort nu eenmaal niet thuis in onze samenleving. Met de opkomst van extreemrechts, het islamisme en het decorumverlies van vele homofoben op sociale media moeten we extra alert blijven voor zinloos (verbaal en fysiek) geweld. Homofoob geweld in ons land zorgt ervoor dat vele holebi’s nog met één voet in de kast blijven. Seksualiteitsbeleving en seksuele bevrijding worden op die manier beknot voor velen die in de knoop zitten met hun seksuele geaardheid. Een hele samenleving zal gegijzeld worden door de dictatoriale trekjes van extreemrechts als we niet anticiperen op de dreigingen langs hun kant die nu al duidelijk zichtbaar zijn. Willen we een angst- en haatcultuur in stand houden waar extreemrechts de plak zwaait en bepaalt hoe we onze kinderen moeten opvoeden of willen we een veilige samenleving creëren met de vrijheid van alle identiteiten?

Door middel van preventie en sensibilisering, maar ook door opvoeding aan de eigen keukentafels, kunnen we een samenleving worden die daadwerkelijk bouwt aan die inclusiviteit waar onze politici graag over preken. Nu is het tijd om de koe bij de hoorns te pakken, om de regenboogvlaggen niet alleen te laten wapperen bij verontwaardiging of eerder dit jaar bij een slachtoffer van homofoob geweld met de dood als gevolg. Preventie is immers signalen detecteren, analyseren en ingrijpen.