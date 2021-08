Geschiedenis van de moderne ­literatuur, zo luidt de over­koepelende titel van de verse Brusselmans, tjokvol schofferingen aan collega-auteurs. Of is het toch vooral oude wijn in nieuwe zakken?

Drieëndertig jaar geleden publiceerde Herman F.M. Brusselmans De Geschiedenis van de Vlaamse Letterkunde, tegenwoordig een collector’s item. Enige faam omzweemde de Gentse schrijver toen na De man die werk vond (1985), als cynisch vaandel van een nieuwe generatie. Een serieuze studie bleek het allerminst. Wél een potpourri van flauwiteiten en grollen over Boon, Streuvels, Claus en Daisne, vol verzonnen biografieën vanwege de man die zichzelf als Veelbelovende Jonge Schrijver typeerde. ‘Alles wordt verdronken in een gemelijke, dwaze, lullige, sarkastische humor’, vond Jos Borré destijds in De Morgen.

In de Geschiedenis van de Wereldliteratuur (1989) deed hij dat kunstje nét iets fermer over. En of Brusselmans reuring veroorzaakte met deze De Morgen-columns?

Heeft onze nationale speedschrijver heimwee naar de trammelant van weleer? Voor ons ligt de drukproef van Geschiedenis van de moderne literatuur. Opnieuw kondigt Brusselmans een status quaestionis aan van ‘de steeds platter op haar kont liggende letterkunde’ vanaf 2008. ‘Ik ben een Geroepene, een Heraut van het Woord, een Doorgronder van de Hele Zooi’, klinkt het op reviaanse wijze in deze turf van 600 pagina’s. Hoogst hak-op-de-takkerig schrijft Brusselmans boudweg op waar hij zin in heeft, ‘al is het volslagen nonsens’. Dat zullen we geweten hebben.

Beproefd mechaniekje

Brusselmans lijkt de slaaf van zijn voort­jakkerende schrijfdebiet. Aan snoeien doet hij niet. In extreme mate vergroot hij (al dan niet fictieve) fysieke kenmerken uit, in een spervuur van schofferingen, ‘omdat ik de schrijver niet alleen als schrijver wil doorgronden, maar ook als mens’. Deze zelfopgelegde missie gaat gepaard met ach en wee, een titanenklus die Brusselmans vaak te machtig wordt, al slaat hij sporadisch spijkers met koppen.

Als een vermoeide krijger spelt de veellezer boekenkaternen uit, struint het internet af op sappige weetjes en houdt de verkoopcijfers van collega’s nauwlettend in de smiezen. Maar algauw grijpt hij terug naar zijn beproefde mechaniekje. Na enig letterkundig gefreewheel schakelt hij over naar de zoveelste absurdistische banaliteit. Melige intermezzo’s stapelen zich even hoog op als de overstromingsafvalbergen langs Waalse snelwegen. Geweeklaag over sputterende verkoopcijfers wisselen af met bedenkingen over erectie­opwekkende medicijnen, tochtjes met hondje Aquí en zijn niet altijd florissante dagen met Lena: ‘Ze heeft elementen in haar karakter die de eeuwige vrede niet van een leien dakje doen lopen. Ze is een goed mens, dat zeker, maar het goede kan weerhaken hebben.’ Zit het glamourkoppel in coronatijden te veel op elkaars lip?

Knotsknieën

Hoofdmoot zijn evenwel de scabreuze oekazes én venijnige oprispingen over collega-auteurs, geflankeerd door geslaagde running gags over de ‘perscommuniqués’ van Dimitri Verhulst. Soms lijkt het alsof kwaadaardige internettrollen Brusselmans’ pen hebben gekaapt. Polemiek is hier gedegradeerd tot losse fusees die polijsting én panache ontberen. Het kan niemand ontgaan dat vooral prijsbeesten, best­sellende auteurs en andere Brusselmans overvleugelende coryfeeën in de brokken delen.

De ‘knots­knieën’ van Griet Op de Beeck zijn van de partij, een tot in den treure herhaalde flauwiteit. ‘Vetklep’ Pfeijffer kan maar beter ‘een carrière beginnen als psychisch begeleider van obese Italianen met een snor’. Van Bart Van Loo wil Brusselmans ‘de middenscheiding in z’n mietjes­kapsel wegschieten met een repeteergeweer’. Lize Spit en Marieke Lucas Rijneveld zijn dan weer ‘twee jonge, sullige wijven die elkaar de das proberen om te doen met het succes van hun tweede roman’.

Cupmaat

Ongeveer elke opgevoerde schrijfster wordt op haar cupmaat getaxeerd. Boeken­bijlage­cheffinnen die niet meteen antwoorden worden uitgemaakt voor ‘hoer’. En uw dienaar? Die kan maar beter ‘een poetsvod inslikken’.

Wadend door de rijstebrij van de Nederlandse letteren zit Brusselmans vanop zijn nachtelijke schrijfhonk te jennen, te porren en te poken. Tast Brusselmans de grenszones van misogynie én politiek incorrect scheldproza af in de ampele hoop op een relletje? ‘Gefêteerd worden, dat is niks voor mij. Ik wil tegenstand, haat, en genegeerd worden. Daar voel ik me bij als een vis in een aquarium zo groot als de Noordzee’, staat er. Twijfelachtig of geviseerde schrijvers de handschoen opnemen. Een elegant schouderophalen of een besmuikte lach zijn plausibeler. Waarmee Brusselmans zijn recalcitrante einzelgängerschap opnieuw bevestigd ziet.

Herman Brusselmans, Geschiedenis van de moderne literatuur, Prometheus, 594 p., 27,50 euro.