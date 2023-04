Brussel mag plekken zoals de Monk absoluut niet verliezen

Jurgen Masure is de auteur van Mens voorbij markt (Pelckmans, 2023).

De Monk beroert de gemoederen. Er was sprake van dat het Brusselse café zou verdwijnen. Het bracht een storm aan reacties teweeg waardoor de eigenaar genoopt werd duidelijk te communiceren, wat gebeurde. Dat is tekenend.

Ik ben deels volwassen geworden door het Brusselse café Monk. Echt, dat meen ik. Als vroegere Brusselaar was de Monk steeds een baken van vrijheid, lekker eten en goed gezelschap. Of het iconische café in zijn huidige vorm verdergaat gaat, is nog koffiedik kijken. Het was duidelijk dat een mogelijke sluiting velen pijn deed. De eigenaar van het pand, drankenhandelaar Horeca Logistics Services, weigert een huurverlenging aan de huidige uitbater. HLS wil verbouwingen uitvoeren, maar stelt wel dat het de plek absoluut niet wil sluiten. Oef.

Toen ik in 2005 de eerste keer de Monk binnenwandelde was het haast liefde op het eerste gezicht. Wat een gezellige bruine kroeg was me dat. Jarenlang was dit voor mij, mijn familie en vrienden en heel wat andere ketten een plek waar je rustig kon gaan drinken, achteraan een sigaret kon gaan roken of op zaterdagavond kon gaan dansen. Ik, en zoveel duizenden anderen, hebben er de tijd van hun leven meegemaakt.

Tien jaar geleden werd de oude Monk omgetoverd naar een hippe spaghettibar waar men van over heel de wereld naar afzakte om te genieten van een plankje ‘bekke vanalles’. Ja, de Monk werd ‘commerciëler’ en toeristisch, maar genoot alsnog een stevige reputatie. Daar zijn altijd voor- en tegenstanders van geweest.

Rappers, filosofen, presentatoren en andere spaghetti-lovers

De Monk verloor volgens sommigen karakter. Het werd een plek waar bekakte kleinburgers, eurocraten, avontuurlijke toeristen en grijze mussen de hippe vogel kwamen uithangen. Volgens anderen droeg het dan weer bij aan de uitstraling van Brussel. Het aanbod werd groter. Poëzie met De sprekende ezels, lindyhoppen op zondag, politieke discussies, concerten of albums (zoals dat van Black Box Revelation) die gelanceerd werden in een nokvolle Monk. Kortom, de Monk zit en zat vervat in het DNA van Brussel.

De nieuwe Monk werd een gezellige drukke plek in hartje Brussel en diende als baken waar je altijd gerust naar kon afzakken en wat volk tegenkwam. De Monk was een plek waar je bekende rappers, filosofen, acteurs en presentatoren tussen Emmental-kaas, Zinnebier en rode wijn ‘nen bolo’ zag verorberen en met elkaar verbroederen op de dansvloer en aan de toog. Het is een iconische plek waar je na een lange dag even kon gaan uitpuffen of op een vrijdagavond geslaagd het weekend kon inzetten. In deze Zinnepolis aan de Zenne kwam alles en iedereen samen.

Hoe de toekomst van deze fijne bar er zal uitzien, is nu nog maar de vraag. Brussel mag zulke plekken absoluut niet verliezen. Onze hoofdstad draagt een moeilijk en gepolariseerd imago met zich mee. Toch werd dat de afgelopen jaren flink bijgestuurd. Brussel is bezig aan een remonte. Dat zie je, hoor je en merk je als je er in rondwandelt. De vijfhoek maakte een omwenteling van jewelste mee. Een café zoals Monk fungeert daarin als belangrijke draaischijf.

Fast casual dining

Het is net dat wat we zagen in de hele wijk rond het Sint-Katelijneplein en de Vismarkt (en nu komen we aan de pointe) de afgelopen jaren. Ze maakte een heuse transformatie door. Fast casual werd een dingetje. St. Cath begint sterk op een moderne Beenhouwerstraat te lijken. Ook hier staan de restaurantlokkers je aan te spreken. De nieuwe hipheid aan St. Cath houdt het midden tussen fastfood en casual dining. Ze verdringt daarmee de meer traditionele restaurants.

Ik heb het dan over restaurants zoals Bavet, Ellis, Otomat, Umamido, enzovoort: allemaal typisch fast casual. Soms is zo een franchiseketen in handen van een groot horecabedrijf, soms in handen van een bekende brouwer en soms is het een heuse keten. Je vindt ze in Leuven, in Gent, in Antwerpen, en vaak allemaal op enkele meters van elkaar. Nu, ik ben geen romanticus. Versta me niet verkeerd. Maar Sint-Katelijne, dat was vroeger een plein met een pak sterrenchefs. In de jaren 80 was Brussel de hoofdstad van de gastronomie. In hun hoogdagen waren François, La Sirène d’Or, La Belle Maraîchère, La Huitrière sterrenrestaurants. Ik wil hier zeker geen pleidooi houden voor exclusieve sterrenrestaurants. Mensen zijn fan van unieke zaken, uit de grond gestampt door harde werkers die uit liefde voor het vak of goed eten er iets van willen maken. Dat was de Monk zeker ook. Er is geen Monk in Antwerpen of Gent. Enkel in Brussel. Raak je aan die uniekheid, dan raak je aan het urbane weefsel.

En zoals de Markten en Roskam in de buurt, bleef ook de Monk koppig en moedig standhouden tegen die grote fast casual-ketens. Het café draait goed en met reden. Het is van primordiaal belang dat in een stad de evenwichten worden bewaard. Zulke iconische plekken moeten worden gekoesterd door de bevolking en het bestuur. En dat doen ze ook. Net dat zorgt ervoor dat we van Brussel geen Disneyland aan de Zenne maken.