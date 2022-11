Brief van Fadoua aan overleden collega Thomas: ‘Je overlijden is het gevolg van een toename van geweld tegen ons’

Thomas,

Op 10 november 2022 verliet je ons onder tragische omstandigheden. Jason, jij die getuige was van deze tragische gebeurtenis, ik kan me alleen maar voorstellen wat er door je hoofd moet gaan.

Je overlijden is het gevolg van een toename van geweld tegen ons als beroepsgroep, terwijl we verschillende keren alarm hadden geslagen, bij verschillende gelegenheden.

Thomas, zoals wij allemaal ging je uit overtuiging bij de politie, omdat we blijven geloven dat we er, in ons beroep en onze dagelijkse activiteiten, zijn om de burgers te helpen, om naar hen te luisteren en hen te begeleiden.

Ja, laten we er geen doekjes om winden, ons werk is niet zonder risico en is in sommige gevallen fataal. Desondanks hebben we nog steeds de wil om te dienen, te beschermen en de waarden van de democratie te verdedigen.

Maar wie beschermt ons politieagenten? Wie beschermde Thomas en Jason? Sommigen zullen zeggen: je hebt dit beroep gekozen en je wordt ervoor betaald, waarom zou je klagen?

Thomas was een politieagent, maar ook een zoon, een broer, een compagnon. Hij had dromen en wensen, die niet meer in vervulling zullen gaan. Op donderdag 10 november is de tijd voor hem stil gezet, omdat iemand dat zo heeft beslist.

Het is hoog tijd dat onze boodschap wordt gehoord door onze leiders en dat er rekening mee wordt gehouden. Want het is de uitdrukking van een pijn, die van de politieagenten: uw politieagenten.

Jason, je hebt moed en dapperheid getoond in een situatie die niemand van ons zou willen meemaken.

Thomas, wij - je vrienden en collega’s - zullen je nooit vergeten omwille van je toewijding, je empathie en alles waar je voor staat. Ik wens je een veilige reis, mijn vriend.

Dank je Thomas, dank je wel.

Fadoua

PS: Dank aan onze zonebeheerder, mijnheer Sloos, en aan onze directie van COM5 (commissariaat 5, red.) waar Thomas deel van uitmaakte. Zij zijn een voorbeeld voor alle agenten die in hun loopbaan te maken hebben gehad met politiegeweld.