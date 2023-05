Brecel is het rolmodel voor een volk dat diep vanbinnen weet dat het zich niet van de tapkraan kan losmaken

Frederik De Backer is columnist.

Eindelijk kunnen we de pijltjes in plaats van in de roos, in de vuilbak mikken en er in één moeite door onze dartborden, fluohemden en onderkinnen achteraan slingeren. Voortaan dragen mannen weer vestjes en strikjes. Wanneer uitzonderlijk even geen biljarttafel in de buurt is, zullen ze uit een broekzak een brokje krijt opdiepen, de hoek tussen twee willekeurige voorwerpen berekenen en vervolgens een kwartier op het krijtje kauwen, zoals soldaten pruimen in een loopgraaf. Tegen de rusteloosheid en voor het vaderland. Want België blijkt een snookernatie.

Laten we maar te biecht gaan, het heeft nu wel lang genoeg geduurd: dat darten, dat was het toch niet, hè? Alleen al dat publiek. In welke sport zit de supportersschare aan tafels? En bleef het daar dan nog bij, maar het zit te joelen en te zuipen, zwetend en boerend, er wordt zowaar gezongen. Alsof de harde kern van Beerschot het stadion niet in mag en dan maar in een kroeg gaat kijken. Darts onderga je met een lichtgevend hoedje op je kop en een groot plakkaat met daarop ‘Bier hier!’ in de hand. Hoe ordinair. Ik kan me niet voorstellen dat telkens wanneer een gele Merckx vanaf het podium afscheid nam van Parijs, uit het publiek een braaklucht opsteeg.

Vergeef me deze uitweiding, maar nu het voorbij is moet ook de laatste gifdruppel mijn lijf uit.

Luca Brecel is wereldkampioen snooker, beste lezer, beseft u dat? Is dat al wel doorgedrongen? Vanaf nu wordt alles anders. We kunnen dat eeuwige mankeren, slechts onderbroken door een bronzen opflakkering, van onze Rode Duivels eindelijk afwerpen. We kunnen Lionel Cox achter ons laten, en Jean-Michel Saive, en Vincent Rousseau, en de Kimback, al die halve helden, die blikken triomfen. Weg ermee, van ons podium! Belgen koersen en Belgen biljarten. Geef hen iets anders dan een kader tussen de benen of een keu in de handen, en het gaat mis.

Even leken we massaal aan het ultralopen te zullen slaan, nadat Karel Sabbe ergens iets had gewonnen en prompt op het schild werd gehesen. Wat hadden ons de lijkstapels kunnen schelen, een Belg was ergens goed in en dus hadden we geen keus. Straks hebben we die, en wel om er op elk vrij moment kleurige ballen mee te potten. Overal te lande zijn vaders garages aan het leegmaken, van De Panne tot Krewinkel, van Meersel-Dreef tot Torgny vliegen pingpongtafels op het stort. Waar gisteren nog een staatsieportret van Dancing Dimi hing, hangt vandaag Luca Brecel. Naast de meterkast.

Brecel is het rolmodel voor een volk dat diep vanbinnen weet dat het zich niet van de tapkraan kan losmaken. Maar met hem is het alvast van een tafeltje naast het toilet verhuisd naar een bij het raam. Het voelt de tocht als de deur opengaat. En kijkt naar buiten.