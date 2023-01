Brand, brand in de acute psychiatrie. En daar is geen water

Annemie Schoorlemmer is kinesist. Peter Decat is huisarts en professor Community Health Care aan de Vakgroep Volksgezondheid en Eerstelijnszorg van de Universiteit Gent. Ze geven als VZW Huis van de Sterren een thuis aan jongeren met een psychosociale kwetsbaarheid.

Een paar weken geleden ging het licht uit bij onze huisgenoot Alexandre*. Hij kwam de kamer niet uit, at nauwelijks en wilde niet meer leven. Alexandre is een van de jongvolwassenen met een psychische kwetsbaarheid die bij ons inwonen. Zijn contextbegeleider belde ongerust het mobiele crisisteam voor ondersteuning. Het antwoord was ontmoedigend. Het team was overbelast en kon geen hulp bieden.

Het is alsof je huis brandt en alle brandweerlui voor andere vuurhaarden zijn ingezet. We hebben geblust zoals in de middeleeuwen: mensen die een ketting vormen en emmers water doorgeven. Wijzelf, de contextbegeleider en de overuren-kloppende-huisarts waren de menselijke ketting die afwisselend bij Alexandre aanwezig probeerden te zijn. Een zorgzame aanwezigheid is meestal voldoende om acute psychische noodsituaties te ontmijnen en veiligheid te brengen. Maar het ontbreekt vaak aan zorgzame naasten en professionele zorgverleners. En dan slaat de brand uit.

Het zou een alleenstaand geval kunnen zijn, een spijtige toevalligheid. Maar een paar dagen later was het opnieuw van dat. Maxim*, een andere huisgenoot, werd overmand door angstige gedachten die door zijn lichaam gierden en hem geen uurtje rust gunden. Hij was uitgeput. Een maand geleden verbleef hij drie dagen in spoedpsychiatrie. Daar was nu geen plaats. Zes lange dagen van onrust heeft het geduurd vooraleer hij terechtkon op een psychiatrische afdeling in een naburige stad. Tijdelijk, want ook daar konden ze niet de gepaste zorg bieden voor zijn angsten. Na twee maanden aanmodderen kwam er eindelijk een plaats vrij in een afdeling voor angst- en stemmingsproblematiek.

Het zijn donkere tijden voor mensen met een psychische kwetsbaarheid tijdens deze wintermaanden, maar vooral ook in dit onzekere tijdsgewricht. Paul Verhaeghe waarschuwde vorig weekend in deze krant: “Ons huidige samenlevingsmodel maakt ons elk jaar zieker.” Dirk De Wachter en vele andere experten roepen hetzelfde. Al een tiental jaar.

Akkoord, een moeilijk tijdsgewricht verander je niet zomaar. Dat kost tijd. We kunnen maar hopen dat de tanker aan het keren is. Maar als samenleving moeten we wel de branden kunnen blussen. En daar knelt het schoentje.

Vraag het aan de huisartsen en andere zorgverleners. Ze kunnen vele verhalen vertellen over patiënten met een dreigende psychische nood die niet tijdig de gepaste zorg krijgen. Dat vraagt geen spitstechnologie maar gewoon een zorgzame professionele aanwezigheid.

In het Verenigd Koninkrijk schuiven ziekenwagens aan voor de spoeddiensten. De Britse kranten blokletteren over een nooit geziene gezondheidscrisis. Bij ons zijn de wachtrijen voor de acute psychische hulpverlening niet te filmen of te fotograferen, dus blijven ze onder de radar van de aandacht. Maar de nood is groot.

De psychiatrische diensten doen wat ze kunnen en leveren zo goed mogelijke zorg. Het maakt een wereld van verschil om als huisarts te kunnen terugvallen op de professionele ondersteuning van een mobiel crisisteam. Maar er is een tekort aan menskracht in de acute psychiatrische zorgverlening. Waar wacht de samenleving op? Op nieuwe zelfmoordstatistieken?

* Alexandre en Maxim zijn schuilnamen.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website zelfmoord1813.be.