Bovenal is de ophef over de IJzerwake een geweldig cadeau aan Dries Van Langenhove

Ophef over de programmatie van de extreemrechtse IJzerwake in Ieper lijkt stilaan een traditie van de maand augustus te worden, net zoals het binnenhalen van de oogst. Vorig jaar viel de beroering nog enigszins te begrijpen omdat een voorafgaand muziekfestival met neonazistische bands een internationaal knokkersfeest voor amokmakers dreigde te gaan worden. Ditmaal is de aankondiging van de komst van oud-Kamerlid Dries Van Langenhove en de organisatie van een zangavond voldoende om de poppen aan het dansen te krijgen.

Over Dries Van Langenhove kan er geen misverstand bestaan. Hij gebruikt alle kanalen die tot zijn beschikking staan om leugenachtige boodschappen vol haat te verspreiden tegen iedereen die zogenaamd vreemd of anders is. Een rechter moet nog beoordelen of hij of zijn groepering Schild & Vrienden daarbij de wet hebben overtreden. Het zal best wel mensen schokken dat een organisatie zo iemand als eregast uitnodigt. Ik zou zelfs zeggen: gelukkig schokt het nog altijd redelijk wat mensen dat zo iemand een vrij podium krijgt.

Maar dat is onvoldoende reden om Van Langenhove het spreken te verbieden of om de IJzerwake af te gelasten. De vrijheid van meningsuiting is er juist om ook de ruimte te garanderen voor schokkende overtuigingen, voor die meningen waar u of ik het gloeiend mee oneens zijn of waar u of ik boos om worden. Vervolgens hebben u of ik de vrijheid om tegen die ‘foute’ mening te protesteren, om ze belachelijk te maken of om ze straal te negeren. Zo werkt dat in een rechtsstaat.

De stad Ieper is het daar blijkbaar niet volledig mee eens. Van Langenhove mag spreken, weliswaar onder voorwaarden, maar de zangavond dient geschrapt te worden. Omdat onduidelijk is welke liedjes gezongen zullen worden en omdat de openbare orde verstoord kan raken. Dat is een erg bedenkelijke interpretatie van de wet en een stevige inperking van de vrije meningsuiting. Extreemrechtse cantusavonden vinden al decennialang plaats in alle uithoeken van het land volgens een redelijk voorspelbaar stramien van drank, aangebrande liederen, meer drank en wat geduw en getrek. Een hoogtepunt van de westerse beschaving tref je op zulke avonden zelden aan, maar een bedreiging van de openbare orde zijn ze ook niet.

Bovenal is de ophef over de IJzerwake een geweldig cadeau aan Dries Van Langenhove en co. Hun verwerpelijke en in vele opzichten marginale ideeën krijgen plots de aantrekkingskracht van een verboden vrucht. Een verbod zal niemand van de betrokkenen plots doen inzien dat ze op een ideologisch dwaalspoor zitten, wellicht integendeel. Bovendien zullen de activiteiten wellicht ondergronds hun weg vinden naar hun extremistisch publiek. Wat het moeilijker maakt om ze te registreren en te controleren.

Dat de stad Ieper schermt met zijn statuut van ‘vredesstad’ om de uitzonderingsmaatregelen te treffen, is vreemd. Grondwettelijke vrijheid inperken is een merkwaardige manier om de vrede te beschermen. In een liberale democratie spring je best uiterst zuinig om met ‘neutrale’ of ‘veilige’ zones met beperkte meningsuiting.