Bouchez moet nu zeggen wat hij voor Wallonië wil

Alain Gerlache overschouwt de politieke actualiteit. Zijn column verschijnt op maandag.

De schuld van Wallonië komt nu in de buurt van 200 procent van de inkomsten. Volgens een economische commissie die voormalig gewestelijk minister Jean-Luc Crucke in het leven had geroepen, zal ze tegen het eind van het decennium oplopen tot 280 procent. Ter vergelijking, voor Vlaanderen is het huidige percentage 70 procent. Het besluit van de economen: “De houdbaarheid van de schuld van het Gewest is niet verzekerd”. Het is dan ook geen wonder dat de functie van Waals minister van Begroting en Financiën nu als ‘de slechtste job ter wereld’ wordt beschouwd volgens Bertrand Henne, politiek commentator bij de RTBF. We mogen hopen dat Adrien Dolimont, de jonge nieuwe minister, tegen een stootje kan. Hij heeft in elk geval een troef van formaat: de totale steun van zijn partijvoorzitter. Dat is een hele verandering.

Iedereen die de vele uitspraken van Georges-Louis Bouchez volgt – om ze te bewieroken of te verketteren – zal hebben gemerkt dat hij sinds zijn aantreden als voorzitter van de MR weinig zegt over de regering van Elio Di Rupo en over Wallonië. Waarschijnlijk wenst hij geen conflict met de man die, toen hij nog burgemeester van Bergen was, een veelbelovende jonge liberaal als schepen had. Veelbelovend, maar ook zo lastig dat hij snel aan de kant werd gezet en zijn partij in de coalitie plaats moest maken voor de cdH. Dat was een harde klap voor… Georges-Louis Bouchez. Bovendien staan zijn unitaristische overtuigingen ver van de regionale bekommernissen. In het Brussels Gewest is het gemakkelijker, want daar zit de MR in de oppositie en kan GLB hard van leer trekken tegen de falende Brusselse regering en tegen Défi, zijn oude bondgenoot, die ondanks zijn regeringsdeelname zware nederlagen heeft geleden in het debat over de neutraliteit van de overheid.

Vergeet bovendien niet dat de onderhandelingen over de regeringsdeelname en de instap van de MR in de Waalse coalitie door Charles Michel werden geleid. Michel heeft ook de ministers gekozen, die er altijd voor hebben gezorgd onafhankelijk te blijven tegenover de voorzitter. Ze zijn niet zinnens om in Wallonië een ‘participopposition’ te voeren, het politieke gestook tegen de partners in de meerderheid dat Georges-Louis Bouchez op het federale niveau hanteert. Bovendien is de voorzitter voorzichtiger geworden na zijn poging om het Waalse liberale team te herschikken, die mislukte omdat hij was vergeten dat de regering een derde vrouwen moet tellen. Die zet, zoals hij zelf toegeeft zijn grootste blunder, werd hem bijna fataal.

Nu is de pagina omgeslagen. Na het vertrek van Jean-Luc Crucke, dat ook een waarschuwing is voor anderen die in de verleiding zouden komen om tegen de lijn van de voorzitter in te gaan, is de positie van Georges-Louis Bouchez aan het hoofd van zijn partij sterker dan ooit. Dat zal hem vast en zeker vleien, maar het houdt ook risico’s in. Links in de sociale media aanvallen en Belgische vlaggen rondstrooien, is gemakkelijk, maar je betaalt er de facturen niet mee. Door de begroting en de financiën van Wallonië in handen te geven van een vertrouweling zonder ervaring, plaatst de voorzitter zichzelf de facto in de vuurlinie, terwijl de vooruitzichten hoogst somber zijn. Naast het bestaande tekort en de impact van de gezondheidscrisis en de overstromingen krijgen we de vermindering van de federale dotatie vanaf 2024, de terugbetaling van de federale lening vanaf 2025 en de impact van de onvermijdelijke reddingsoperatie van de op lange termijn insolvente Waals-Brusselse Federatie. Jean-Luc Crucke had voor 150 miljoen per jaar bezuinigingen of nieuwe inkomsten voorzien om te trachten de Waalse schuld tegen 2027 binnen de perken te houden. Dat moet nu concreet worden gemaakt. Ter herinnering, het fiscale decreet dat Crucke ten val bracht, ging over een veel kleiner bedrag en dat was al te veel voor de donkerblauwe achterban.

In een interview met L’Echo (12/1) zegt Georges-Louis Bouchez dat hij de MR wil terugbrengen naar haar ‘basiswaarden’ en bevestigt de ‘rechtse’ positionering van zijn partij – een uitdrukking die zijn voorgangers altijd hebben vermeden. Hij herinnert er ook aan dat de MR nooit ‘de partij van meer belastingen’ geweest is. Nu zal hij duidelijk moeten uitleggen wat zijn ‘rechtse’ recepten zijn om de Waalse financiën te saneren en de economische en sociale problemen van het Gewest op te lossen. Zijn socialistische en groene partners staan er klaar voor, terwijl de cdH belangstellend toekijkt, graag bereid om hen een handje toe te steken als dat nodig is. Paul Magnette bevestigde trouwens dit weekend op RTL dat een coalitiewissel mogelijk is.