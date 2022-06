Jeroen Olyslaegers is columnist.

Hoe ernstiger de situatie, hoe groter de behoefte aan een grap. Vanop een wolk van wanhoop is Boris Johnson in Downing Street 10 geland. Onrust blies een clown aan. Natuurlijk heeft hij geborreld op een moment dat dit niet mocht en uiteraard minimaliseert hij vrolijk vrijwel alles. Eergisteren hebben conservatieve mensen beschaafd boe geroepen toen de clown een rode loper opging om de koningin te vieren tijdens een dankmis. Het bleek wachten tot iedereen was uitgelachen. In een land vol zelfopgelegde humor en relativering duurt dat dus even. Boris blijft de plezante, wat weifelende nonkel spelen, ook nadat de lachband is afgezet. Wanhoop blijft wanhoop. Onrust vraagt nu om ernst. Wie na een clownsact komt, zal niettemin vaak moeten vechten voor applaus, zeker indien hij zo waardig mogelijk wil zijn. Nostalgie ligt immers in het verschiet. Weemoed valt te verwachten. Want ja, met de vorige was het tenminste wel lachen. Boris knipoogt nu al. Clowns verdwijnen nooit zomaar.