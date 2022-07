Frederik De Backer is columnist. Zomerzaken verschijnt tot eind augustus wekelijks op vrijdag.

In Londen is een ooievaarsnest in vlammen opgegaan. Het vertrouwen in een man die als journalist, vijfendertig jaar geleden, al de reputatie had leugens te verspreiden, is miraculeus genoeg weg. Je vraagt je af bij wie het er ooit was.

Alsof we dit niet allemaal hadden zien aankomen. Je rekent een mens niet af op zijn voorkomen, zo prent ik vrouwen al een jaar of twintig met wijdopen gesperde ogen in, maar Boris Johnson was tot enkele jaren geleden nog geen tegenargument. Hij zal wel geen idioot zijn – en ik wou dat ik iets vond om achter een tweede ‘maar’ aan te typen.

Boris Johnson ziet eruit alsof hij je een verzekeringspolis wil aansmeren op een bus.

De man is een zoveelste voorbeeld van de discrepantie tussen wat kenners weten en burgers vinden. De Boaty McBoatface van de Britse politiek. Je laat een kleuter de vingerverfkleur kiezen, en hij schijt op het blad. Boris Johnson is wat je krijgt wanneer de politiek van politiek een lolletje maakt. Wanneer álles een populariteitspoll wordt. Kies je land maar uit, de charlatans zijn inwisselbaar: Trump, Bolsonaro, Orbán, Baudet en ook bij ons vind je er vast wel een paar.

Het geloof en vertrouwen in politici zal pas weerkeren wanneer ze zich bewijzen als staatsmannen en -vrouwen, wanneer ze, al was het maar één keer, een crisis oplossen. Maar je kunt moeilijk bidden om een Derde Wereldoorlog in de hoop dat een nieuwe Churchill opstaat, hoe vroom onze wereldleiders zich ook tonen. Eens een crisis afwenden zou al een verfrissende afwisseling zijn.

Wil je respect, een standbeeld op een dorpsplein, gedraag je dan als iemand die dat verdient, en niet als een clown of een parvenu of een viswijf dat op gezette tijden de hele buurt bijeen schreeuwt. Die iedereen heeft gehoord, maar niemand heeft aanhoord. Niet in pandakostuums of in VTM-programma’s door de stront kruipen is alvast geen slecht begin; de mensen niet bij elke heikele discussie een panacee in het glas mikken die vergaat als een bruistablet, geen slecht vervolg. En ik mag dan geen politicoloog zijn, zelfs geen politiek journalist, ik ben slechts een schim in de achtergrond, maar kent niet iedereen die ooit een broer of zus heeft gehad het belang van geven en nemen? Politiek is de kunst van het aanvaarden van imperfectie. Je oogst meer begrip door te pogen het volk hiermee te verzoenen dan door het te proberen overtuigen van het tegendeel.

Campagne voeren in verkiezingstijd, tot daaraan toe, maar eenmaal verkozen ruil je de pensenkermis in voor de vergaderzaal. We hebben je gehoord, we hebben je verkozen: los het op. In stilte. Sluit je op in een van jullie vele paleizen en kom pas naar buiten wanneer het probleem is opgelost. Als één team. Crises genoeg, kies maar iets uit. Altijd prijs.

In een tijd waarin alles marketing en entertainment is, zullen we blijven stemmen op de sympathiekste. Maar net zoals ik geen chirurg wil in wie ik een uitstekend toogmakker vermoed, verlang ik dat evenmin van mijn politici. Het ene heeft namelijk niets te maken met het andere.