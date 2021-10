Bompa lawijt mag één dag per week de honneurs waarnemen

Mark Coenen gaat op wandel met de week.

“Gelukkig hebben zijn ouders het te druk, zodat ik onze kleinzoon tweemaal per week mag gaan ophalen van de crèche.”

Het is de openingszin van het verhaal ‘Elsa’ op pagina 143, in de bundel De tachtigjarige vrede, een verzameling groots opgetekende kleine vignetten uit het leven van Kees van Kooten.

Elke generatie verdient een Kees van Kooten, nee, heeft er een nodig: iemand die, nog scherper dan ik mijn eigen spiegelbeeld in de badkamer zie terwijl ik mij ’s morgens sta te scheren, met schijnbaar moeiteloze briljantie de stuntelende man in ons allen en in al zijn onnozelheid ­beschrijft, met mededogen en humor en een gigantisch oog voor detail.

Het boek is een aanrader voor iedereen boven de 18, ligt in de winkel en is gewoon te koop: de wonderen zijn de wereld nog niet uit.

Aangezien hij een volle puber ouder is dan ik, maakte de schrijver ook veel vroeger dan ik momenten en mijlpalen mee: het verhaal dat hij op pagina 143 schrijft ga ik hopelijk beleven in 2022.

Maak van die kleinzoon een kleindochter en we zijn er.

Zelfs als ik dat nieuws gewoon aan vrienden vertel, zwelt mijn borst van plaatsvervangende trots, terwijl ik bij de creatie van desbetreffend wurm in wording in het geheel niet betrokken was, tenzij tweeëndertig jaar eerder. Dat was bij de creatie van de moeder van het wurm in wording, die, toen zij geboren werd, de zon plots harder deed schijnen en alles goed maakte, tot ik besefte dat die pampers niet vanzelf vervangen werden.

Mijn Sound of Music-achtig geluksgevoel werd snel getemperd, onder meer door een ander bioritme: sinds 1989 heb ik nooit meer echt uitgeslapen, heb ik de stellige indruk.

En zie ik er zeker zo niet uit.

Ook toen begon, vlak na het gejuich bij een positieve Predictor, de zenuwachtige zoektocht naar opvang van het tutterende nageslacht bij een resem onthaalmoeders. Daar kon de drukke tweeverdiener zijn gepamperde oogappel met gerust gevoel achterlaten.

Dat kan nog steeds, maar steeds moeilijker.

Wie niet ruim voor de bevruchting al op een wachtlijst staat, is eraan voor zijn moeite. Crèches kreunen onder de werkdruk en verwachten van hun medewerkers dat ze voor veel te veel kinderen tegelijk instaan. Zelfs een octopus kan niet voor negen monden tegelijk zorgen.

En omdat vaders tien dagen na de bevalling alweer aan het werk gaan, komt veel van de zorg nog altijd op de schouders van de moeders terecht. Als de politiek voor één ding alvast naar het noorden moet kijken, is omdat ouderschapsverlof daar verschrikkelijk veel beter geregeld is.

Maar elk nadeel heeft zijn voordeel: omdat men voor het wurm in wording niet meteen opvang vindt, mag bompa lawijt één dag per week de honneurs waarnemen.

Als u zich afvraagt waarom ik er de laatste tijd met een vuurvaste beate glimlach bijloop: daarom dus.