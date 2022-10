Bolsonaro heeft tijd gekregen om plannen te beramen tegen de Braziliaanse democratie

De in de peilingen voorspelde en door miljoenen gewenste scherpe afstraffing van de reactionaire regering van Jair Bolsonaro is uitgebleven. Brazilië staat op scherp.

Niet alles viel tegen. Bij de presidentsverkiezingen van zondag haalde Luiz Inácio Lula da Silva, de centrumlinkse oud-vakbondsleider die Brazilië van 2003 tot 2011 vakkundig bestuurde, ongeveer 48 procent van de stemmen, een mooie prestatie binnen de foutenmarge van de laatste peilingen. Maar Bolsonaro overtrof zijn veronderstelde plafond en haalde 43 procent – ver boven eerdere voorspellingen – en zorgde voor een wellicht spannender dan verwachte tweede ronde op 30 oktober. Bovendien hebben verschillende van Bolsonaro’s voormalige ministers en bondgenoten in het hele land hem bij lokale verkiezingen succesvol bijgestaan.

Toen hij aan de macht kwam op een golf van wijdverspreide antilinkse sentimenten kon je Bolsonaro’s verkiezing nog afdoen als een toevalstreffer. Nu niet meer. Onder zijn vage oproepen tot “God, vaderland en familie” ligt een fundament van steun, verspreid over het hele land en met een brede dwarsdoorsnede van de samenleving. Ongeacht de uitslag eind deze maand zijn de geesten die Bolsonaro heeft opgeroepen en de politiek die hij heeft gecultiveerd een blijvertje.

Militaire achtergrond

Bolsonaro’s start in de Braziliaanse politiek was beschamend. Als kapitein in het leger kwam hij halverwege de jaren tachtig voor het eerst in de nationale belangstelling, toen het leger zich na twee decennia militair bewind begon terug te trekken uit de politiek. Een toonaangevend nieuwsmagazine bracht aan het licht dat Bolsonaro, verontwaardigd over de povere salarissen, van zins was een bomaanslag te plegen op een kazerne in Rio de Janeiro. Het doel, vertelde hij de verslaggever met opmerkelijke directheid, was om de impopulaire minister van Defensie in verlegenheid te brengen.

Na een golf van media-aandacht en een intern onderzoek, waarin Bolsonaro de journalist leek te bedreigen omdat hij tegen hem getuigde, werd het incident grotendeels vergeten. Maar het macho gebral was typerend voor Bolsonaro, een onbeduidende soldaat wiens buitensporige politieke ambitie hooggeplaatste militairen stevig tegen de haren in streek.

Toch bleek zijn militaire achtergrond electoraal nuttig. In 1988, na het herstel van de Braziliaanse democratie, begon hij een politieke carrière als vertegenwoordiger van de belangen van de eenvoudige militair.

Mettertijd werd zijn discours rechtser en sloot hij het conservatisme, om niet te zeggen de theologie van de evangelische kerk, in de armen. De politiek van Bolsonaro – een mengeling van onverdraagzaamheid, autoritarisme, religieus moralisme, neoliberalisme en vrijzinnige samenzweringstheorieën – werd na het militaire bewind grotendeels terzijde geschoven.

Maar dertien jaar progressieve regeringen van de Arbeiderspartij gaven aanleiding tot ontevredenheid op rechts. In de ogen van sommigen leken de herhaalde verkiezingsoverwinningen van links vals spel. Zij trokken de democratie zelf in twijfel. Bolsonaro leidde dat protest met onnavolgbaar bombast. In de grootste democratie van Latijns-Amerika spreekt hij nu voor tientallen miljoenen.

Zondag onderstreepte die trieste stand van zaken. De door Bolsonaro gesteunde kandidaten deden het overal beter en behaalden in São Paulo en Rio de Janeiro grote overwinningen op kandidaten die door Da Silva werden gesteund.

De eerste stemronde suggereert niet alleen dat het politieke project dat in 2018 de overhand had – in één woord: bolsonarismo – springlevend is, maar ook dat het groeimarge heeft. Gezien Bolsonaro’s rampzalige aanpak van Covid-19, zijn consequente bedreigingen voor de Braziliaanse democratie en de stortvloed aan corruptieschandalen rond hem en zijn familie is dit een grimmig vooruitzicht.

Maar het is niet onverklaarbaar. Hoewel Bolsonaro zijn overweldigende voordeel in het westen en noordwesten van het land behield, was het meest opvallende aspect van de verkiezing hoe duidelijk ze langs de gevestigde lijnen van regionale steun viel. In het zuidoosten, een traditioneel bolwerk van conservatieve politiek, deed Bolsonaro het goed. In het noordoosten, een bolwerk van de Arbeiderspartij, blonk Da Silva uit. Het succes van Bolsonaro bestond erin de traditionele conservatieve achterban te behouden en uit te breiden door zijn bittere kritiek op progressieven, justitie, journalisten en internationale instellingen.

Campagne voeren

Ondanks alle machtsvertoon van Bolsonaro blijft de meest waarschijnlijke uitkomst een overwinning voor Da Silva. Geen enkele runner-up in de eerste stemronde heeft ooit de tweede gewonnen. De kandidaten die als derde en vierde eindigden, de centrumrechtse Simone Tebet en de centrumlinkse Ciro Gomes, zullen waarschijnlijk ook Da Silva steunen.

Een ander voordeel is dat de voormalige president graag campagne voert, zoals hij op Twitter schreef toen de uitslag duidelijk was. Vier weken campagne voeren zou hem goed moeten uitkomen.

Maar een verlenging van de campagne is gevaarlijk. De aanhangers van Bolsonaro hebben al tal van gewelddaden gepleegd tegen aanhangers van Da Silva. Het zou niet verbazen als het bolsonarismo, een beweging met gewelddadige retoriek, voor 30 oktober nog meer levens eist.

Ondertussen kan president Bolsonaro, die door zijn verrassende succes tijd en meer geloofwaardigheid heeft gekregen, doorgaan met het beramen van plannen tegen de Braziliaanse democratie.

Een machtsgreep van Bolsonaro wordt nog door verschillende hindernissen tegengehouden. Maar hij heeft zojuist een belangrijk obstakel uit de weg geruimd.