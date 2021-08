Boef stak zijn kop in een art-decovaas, die wij nog net wisten te redden

Op zijn berg in de Oostkantons schrijft Marnix Peeters over vrijheid, zijn vogels en zijn vrouw.

Voor onze verjaardag, de mijne in juli en die van mijn vrouw in september, doen wij elkaar telkens een weekendje cadeau. Dat mag dan eens iets sjieks zijn – wij baden thuis niet in luxe, en wij kiezen voor elkaar steevast een Château of een Schloss waar een goed restaurant bij hoort, eentje met sommelier.

Nu zaten wij deze zomer natuurlijk met Boef opgescheept. Het is niet zo’n hond die je voor een paar dagen bij halve bekenden achterlaat. Hij heeft al grote vorderingen gemaakt, maar hij is koppig en afwachtend, het duurt een poosje vooraleer hij je voldoende vertrouwt om je te gehoorzamen. Gedurende dat poosje heeft hij gegarandeerd een van je schoenen opgegeten en je interieur herzien.

Aangezien wij volgende winter, als de mannen met de kleurpotloden het toelaten, weer met de auto naar Spanje willen rijden, leek het ons geen slecht idee om in de aanloop al eens een paar keer te oefenen in het overnachten op vreemde plekken en het dineren in drukke restaurants. Mijn vrouw had een hondvriendelijk domaine gevonden in Gaichel, in het zuidwesten van het Groothertogdom Luxemburg, op een dik uur rijden van onze Oostkantonse berg. Zij had voor alle zekerheid nog eens op voorhand getelefoneerd om die hondvriendelijkheid te peilen. Men had haar gerustgesteld, maar toch zaten wij bij vertrek allebei met een ei.

Om onze tijger wat te laten acclimatiseren, stopten wij op de heenweg in Arlon. Op een zonnig caféterras aten wij een zoute pannenkoek met kaas en dronken wij een paar glazen Diekirch.

Toen wij een uur later door de met bordeauxkleurig velours afgewerkte gangen van ons hotel liepen, die waren behangen met oude portretten en bemeubeld met antieke chaises longues en bijzettafeltjes met schemerlampen erop, sloeg de schrik ons om het hart. De dame aan de receptie had Boef vriendelijk mee welkom geheten, maar zij kende zijn voorgeschiedenis niet, en wij dierven niet zeggen dat hij tot dik een jaar geleden in het bos had gewoond en dat wij dit kasteel hadden uitgekozen voor een driest experiment.

In onze kamer aangekomen, zette Boef meteen de tanden in een van de hotelslippers die daar voor ons klaarstonden. Vervolgens danste hij op het bed, ging op het balkon wat naar de merels blaffen en stak zijn kop in een art-decovaas, die wij nog net wisten te redden.

Zolang wij in de beslotenheid van onze kamer waren, viel dit wel te behappen. Maar straks? Om zeven uur? In de brasserie, waar wij voor alle zekerheid al eens hadden binnengeloerd, wat onze angst enkel had gevoed?

Ook daar werden wij hartelijk ontvangen. Boef kreeg een bakje water en een kauwstokje, en toen wij een halfuur later aan de tartare van dorade met yuzu en roze pompelmoes (mijn vrouw) en de lamskroon met kruidenkorst en gratin dauphinois (ik) begonnen, ging hij met een geruststellende kreun op zijn zij aan onze voeten liggen. Nu en dan ontwaakte hij en stopten wij hem een stukje lam of een snipper vis toe. Het werd een korte maar heerlijke avond, en onze opluchting was amper te meten. Wij waren trots en ontroerd.