Blond? Slank? Vrouw? Welkom bij K3!

Op 9 februari 2021 komt Studio 100 met een schokkend persbericht. Na vijf jaar stapt Klaasje, het blonde K’tje, uit K3. Op de aankondiging volgt een prikkelend bericht van Studio 100: “De opvolger van Klaasje kan (...) ook een man zijn. Iedereen die ouder is dan 18, goed kan zingen en dansen en zich geroepen voelt om de plek van Klaasje in te nemen, roepen wij op om zich aan te melden.”

Op 11 september gaat de zoektocht van start. Er hebben zich 22.000 kandidaten aangemeld, van wie 24 procent zich als man identificeert en 13 procent liever geen geslacht aanduidt. “Zolang het maar klikt met Hanne en mij, en dat die persoon bij ons past, is het allemaal goed”, zegt K3-zangeres Marthe in Het Laatste Nieuws. Er mogen 68 kandidaten auditie doen.

Met nieuwsgierige ogen aanschouwen televisiekijkend Nederland en Vlaanderen de start van de grote zoektocht naar het nieuwe K3. Aanvankelijk is er nog diversiteit in de show te bespeuren. Er zijn enkele jongens, er is iemand die zich als non binary definieert, er zijn enkele meisjes met een kleurtje en een meisje van minder gegoede afkomst... Maar show na show wordt de waaier aan diverse profielen kleiner.

Dat non binary is leuk voor één aflevering, maar de stem is er niet. Jurylid Gordon ruikt de spruitjes al van ver als hij het meisje van bescheiden afkomst ziet. De zwarte meisjes elimineren zichzelf want ze zingen niet goed. En de twee overblijvende mannen voelen niet helemaal als K3. De ene man, Luca, blijkt groter dan de andere K3’tjes. “Visueel is dat niet aangenaam”, vindt Verhulst. De andere man, Remi, wordt aan de kant gezet wegens te professioneel. “Net een robot...”, zegt Verhulst.

We zijn tien weken later. Het is 22 uur ’s avonds. We kijken naar het einde van de halve finale van K2 zoekt K3. Voor ons staan drie blonde meisjes en één bruinharig meisje. Drie Nederlandse en één Belgische. Allemaal 1 meter 65 groot en slank. Allemaal wit, zonder beperking en cisgender. Vier Klaasjes op een rij.

Het is op zich niet erg dat je bij K3 denkt aan een roodharig, bruinharig en blond meisje dat slank en mooi is. We kennen het format van een lang vervlogen tijd waarin alles nog eenvoudig was. Het is wel problematisch dat Studio 100 roept dat het naar diversiteit snakt. Dat ze er alles aan gedaan hebben om K3 meer divers te maken, maar dat ze samen moesten beslissen - de voorzitter, de jury en het publiek - dat de vier blondjes de beste kandidaten waren.

Tien weken lang hebben divers Vlaanderen en Nederland gekeken naar hoe 68 heterogene en competente kandidaten werden afgewogen tegen de standaarden van witte, slanke, cisgender meisjes en hoe velen daar onmogelijk aan konden voldoen. Hoe hard Luca ook probeerde, 1 meter 65 werd hij niet. We hebben gezien dat jongens te groot of te professioneel waren voor K3. Dat er gelachen werd met mollige meisjes. Dat de zwarte meisjes niet goed zongen. Dat er zelfs geen kandidaten met Turkse of Marokkaanse roots waren en dat de blonde meisjes, als ze vals zongen, weer in de race getrokken werden omdat ‘het plaatje klopte...’

Duizenden kinderen hebben gezien dat het beste K3’tje een meisje blijft, dat blond en slank, en daarom mooi is. Is dat een probleem? Wij vinden van wel. Maar het is vooral jammer dat Studio 100 nog steeds niet klaar is voor meer diversiteit. Hand in hand? Oog in oog? Het wordt tijd voor wat meer kleur in de voorbijgestreefde Studio 100-regenboog.

Lieve Aerts (pedagoog) en Jasmien Aerts (lesgever Nederlands voor anderstaligen)