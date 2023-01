Blijven bij een uitkering is vandaag vaak de ‘verstandiger’ keuze. Tenzij we er iets aan doen

Zou het kunnen dat wie een uitkering ontvangt netto beter af is dan wie werkt? Helaas… ja. Vaak zelfs. Als we alle federale, regionale en lokale sociale voordelen meerekenen, is het reële netto inkomen of de reële koopkracht van een uitkeringstrekker vaak hoger dan die van een werkende.

Het zou niet meer dan fair zijn dat er een limiet of ‘cap’ gesteld wordt op het samenvoegen van voordelen. Nu is dat nu niet het geval. Dat is niet eenvoudig, omdat de gegevens van alle overheden die voordelen toekennen een kluwen is waarop niemand zicht noch greep heeft.

Het gevolg ? Vacatures raken niet ingevuld, want waarom gaan werken als je met een uitkering, samen met alle bijkomende sociale voordelen evenveel of meer koopkracht hebt. Dit is de échte reden van onze lage werkzaamheidsgraad, 71 procent in vergelijking met zeker 80 procent elders.

Voluit inzetten op wie werkt

Kunnen we dan niets doen aan deze uiterst oneerlijke, unfaire situatie ten opzichte van hen die werken en bijdragen? Zeker wel. Maar dan enkel door voluit in te zetten op wie werkt of onderneemt. Ik doe twee eenvoudige voorstellen.

Vooreerst het verhogen van het belastingvrije gedeelte, maar dan exclusief voor wie werkt. Vervang de forfaitaire kostenaftrek door een verhoging van het belastingvrije minimum met het maximale bedrag van deze kostenaftrek. Aldus wordt bruto netto, maar dan enkel voor hen die werken.

Rik Daems. Beeld BELGA

Daarnaast moet er een eerlijke beperking van de werkloosheidsuitkering in de tijd komen. Dit kan door een werkloosheidskrediet in te voeren van een jaar vast plus een maand per gewerkt jaar. Het gebruik van dit krediet wordt opgeschort tijdens een zinvolle opleiding of herscholing. Zo is er weer een link tussen de tijd die werd bijgedragen en de duurtijd van de werkloosheidsuitkering.

Alleen al de twee voorgaande maatregelen voeren een meer dan relevant verschil in tussen werken en niet werken. De werkzaamheidsgraad zal omhoogschieten, omdat het dan wél zin heeft om te werken in plaats van bij een uitkering te blijven.

Activiteitshift

We hebben dus geen taxshift nodig die enkel belastingen herverdeelt, maar een activiteitshift, van minder naar meer activiteit. Door de stijgende overheidsinkomsten zal die dan leiden tot een verdere taxcut voor wie werkt of onderneemt.

De huidige situatie bedreigt ons systeem van sociale zekerheid, niet alleen op financieel vlak, maar vooral maatschappelijk. We staan niet ver af van een explosieve tweeledige samenleving, tussen betalers en ontvangers. Een tweedeling tussen hen die werken en – terecht – vinden dat ze overdreven belast worden, en hen die, begrijpelijk, willen houden wat ze hebben.

Dit alles is geen breuklijn tussen links en rechts. Dit is een breuklijn tussen rechtvaardig en onrechtvaardig, tussen fair en onfair. Daarom moet fairness het nieuwe sociaal-economische kompas worden.

Conclusie: als uitkeringstrekker de switch maken naar werken is vandaag niet zelden een verliesoperatie. Blijven bij een uitkering is dan objectief de ‘verstandiger’ keuze. Tenzij we er iets aan doen: fairness first.