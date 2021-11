Mark Coenen gaat op wandel met de week.

Dankzij de nieuwe zwijmelplaat van Adele, de Nachtegaal der Wanhopigen, gaan de sympathieke anarchisten van Fucking Snotgurgls uit Klagenfurt am Mainz hun plaat moeten uitstellen tot augustus 2022.

Tot grote ergernis van de manager die de oorlog nog heeft meegemaakt en daar, naast een algehele doofheid aan één kant, een geweldige haat tegen de Engelsen aan heeft overgehouden.

Ik dacht niet dat ik het in dit leven nog zou meemaken, maar blijkbaar is vinyl weer zo populair dat het ­opnieuw schaars wordt.

Dat kwam omdat een stelletje onverlaten een megabestelling van 500.000 lp’s plaatste, voor wat zelfs met de vingers in de oren maar zeker in de neus de best verkopende plaat van het jaar zal worden.

Mensen kochten tijdens corona niet alleen een pluizig huisdier maar naar het schijnt ook vaak een platenspeler, waarna ze hun oude cd’s naar ’t Spit droegen en volop in vinyl investeerden.

Tot zal blijken dat een lp te veel CO 2 uitstoot, kan men daar alleen maar blij mee zijn: langspeelplaten klinken warmer en dienen met zorg ­omgedraaid te worden als de A-kant afgelopen is en de naald nostalgisch-ritmisch in de lege groef blijft tikken.

De vinylfabrieken draaien helemaal door in Amerika: daar is naar het schijnt een perserij die al een paar maanden alleen vers vinyl van Tusk, het album van Fleetwood Mac uit 1979 bijdrukt, om aan de vraag van de grote supermarktketens te kunnen voldoen.

Tusk! Een dubbelelpee waar maar twee goede nummers opstaan of het scheelt niet veel!

De mensen zijn zot geworden.

Ook in het boekenvak gaat de mare van de schaarste: het papier, waarop al die prachtvolle boeken worden gedrukt, wordt nog voor het tot pulp vermalen is opgekocht door alweer en wie anders dan: de Chinezen. Toch gaat het goed in de sector: blijkbaar kochten mensen tijdens corona niet alleen een pluizig huisdier en een ­platendraaier, maar ook vermaak in de vorm van een boek.

Negentig procent van de mensen leest nog op papier, voor de gezelligheid.

De e-books die het meest verkocht werden waren kinderboeken: waarschijnlijk omdat je zo’n e-reader ­makkelijk kunt afwassen als de kleine er zijn fruitpap over uitgekotst heeft bij het aanhoren van alweer een sprookje waarin grootmoeder ­opgevreten wordt door de wolf.

De stijgende boekverkoop zorgt deze week voor een veelvoud van de nieuwe boekevenementen, waar u de schrijvers van uw favoriete epossen aan het werk kunt zien in erudiete ­panelgesprekken.

Waarna ze in hun onleesbaar ­handschrift uw boek signeren, waardoor dat weer meer waard is, ­waardoor u dat voor meer geld kunt verkopen op tweedehands.be waarna u dat geld kunt uitgeven aan een ­zoveelste vinylplaat voor op uw nieuw speler.

Een mooi voorbeeld van circulaire economie, waarin de cultuursector weer voorop loopt.

Het zal de Snotgurgls fucking worst wezen.