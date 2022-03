Blijft de vraag hoe het kan dat een bevoegd minister - Wouter Beke - met zulke zwakke voorstellen komt

Bart Eeckhout is hoofdcommentator van De Morgen.

Als een politicus ’s ochtends niet meer op de radio durft te herhalen wat hij daags tevoren nog stellig had beweerd in een interview, dan weet je dat er iets onwelriekends aan de knikker hangt. Wouter Beke, bij het ter perse gaan nog altijd minister van Welzijn namens CD&V, vormt geen uitzondering op die regel. Wellicht bevangen door blinde paniek over de tragische gaten in het kinderopvangbeleid, beviel de minister in Humo van een prikkelend ‘ideetje’. Wat als we nu eens het recht op ouderschapsverlof zouden ‘concentreren’ op de eerste drie levensjaren van een kind, zodat gezinnen minder gebruik moeten maken van kinderopvang?

Het ideetje gaat lijnrecht in tegen het standpunt van zijn partij, die juist het opnemen van ouderschapsverlof wou verbreden tot kinderen achttien zijn. Meer nog, het gaat lijnrecht in tegen de moedige pogingen van voorzitter Joachim Coens om zijn partij in de markt te zetten als ‘gezinspartij’. Maar dat is het probleem van CD&V, niet van ons, samenleving.

Voor de samenleving telt enkel het antwoord op de vraag of het voorstel van minister Beke ook goed kan werken. Wel, neen. Dit is een doorzichtige poging om de problemen en tekorten in de kinderopvang af te wentelen op de gezinnen. Dat maakt van Wouter Beke de minister van de doe-het-zelf-kinderopvang. Gezinsvriendelijk is het niet bepaald.

Het risico is reëel dat, als we de minister zouden laten doen, vrouwen met de christendemocratische teletijdmachine terug naar de haard worden gestuurd. Alle ouderschapsverlof concentreren in de eerste jaren zal leiden tot het versterken van de bestaande, taaie trend om die zorg in de eerste jaren vooral bij de moeder te leggen. Nu al offeren vrouwen zich vaker op, ook al omdat hun loon dikwijls nog altijd lager ligt dan dat van hun partner. Die loonkloof groeit op de leeftijd waarop gezinnen kinderen opvoeden, omdat het nog altijd veeleer vrouwen zijn die die opvoeding op zich willen of moeten nemen. Juist om man en vrouw een meer gelijkwaardige rol te geven in het huishouden, bestaat er zoiets als kinderopvang.

Waarschijnlijk heeft de minister ergens in Zweden een klok horen luiden over een genereuze kinderzorg, zonder even na te gaan waar de klepel hangt. In Zweden zijn ouders verplicht om in het eerste jaar na de geboorte thuis te blijven en zelf in kinderzorg te voorzien. Maar in totaal mogen de ouders per kind wel zestien maanden ouderschapsverlof onder elkaar verdelen, op te nemen binnen de eerste twaalf levensjaren van het kind. Om de discriminatie van vrouwen te temperen zijn ook mannen verplicht minstens drie maanden thuis te blijven. Het leidt ertoe dat de deelname van vrouwen op de arbeidsmarkt in Zweden veel hoger ligt dan bij mannen.

Die randvoorwaarden is minister Beke evenwel vergeten. Wat overblijft is een slecht idee, dat zijn eigen voorzitter zelfs noopt om in een opiniestuk in De Morgen het tegendeel voor te stellen. Blijft de vraag hoe het kan dat een bevoegd minister met zulke zwakke voorstellen komt.

Dat is het probleem van CD&V, maar ook van ons, samenleving.