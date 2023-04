Frederik De Backer is columnist.

Meer nog dan tegen Nigeriaanse prinsen, Duits-Canadese schoonheden op Instagram en nieuwe frietkoten koester ik een groot wantrouwen tegen happy singles. Ik geloof hen namelijk niet. Tenzij ze aantrekkelijk zijn. Maar dan maakt wantrouwen plaats voor wrok.

Natuurlijk is single zijn leuk als je mooi genoeg bent om elke dag in een ander bed wakker te worden. Geen in te lossen verwachtingen, de lichamelijke behoeften vaak genoeg bevredigd om de geestelijke te kunnen negeren, lekker doen wat je wilt. Alles is leuker als je aantrekkelijk bent. Makkelijker vooral.

Single en onaantrekkelijk zijn is de hel. Zaterdagen aan het biljart omdat je geen zin hebt om een avond lang door je heen te laten kijken. De geur van clandestien gerookte sigaartjes en oudeventenboeren in plaats van damesshampoo of parfum. Staren naar groen laken. ’s Nachts liggen denken aan hoe op datzelfde moment nergens ter wereld iemand aan jou ligt te denken. Je arm uitstrekken naar de lege kant van het bed, wachten tot ook deze dag eindigt.

Maar dat er niet wordt geneukt betekent niet dat er niet wordt genaaid. Want wat happy en unhappy singles bindt, meer nog dan her en der verspreide lege potjes Aïki Noodles, is dat ze royaal worden uitgemolken door de staat. Van hun inkomen wordt ruim de helft gedeeld met hun medeburgers, terwijl dat bij koppels maar iets meer dan een derde is.

Wat is dat voor tjeverij? Een van de minst gelovige streken ter wereld loopt nog bij meneer pastoor aan het handje, desgevraagd al even argeloos op zijn tong zuigend. Het huwelijk als omslag van het wetboek. In 2023. Blijf bij je man, Sideria, hoe hard hij ook slaat, anders krijg je de belastingen niet betaald.

Dit land staat nog tot aan zijn enkels in het wijwater.

Het probleem voor deze lobbygroep, waartoe ik me gelukkig al even niet meer moet rekenen maar waarnaar ik ongetwijfeld ooit noodgedwongen terugkeer, is dat ze nimmer een even solide fundering zal hebben als andere minderheden, ook al is ze wellicht de grootste (liefst 36 procent van de huishoudens bestaat uit alleenstaanden). Homo ben je zelden tijdelijk, je huidskleur is doorgaans ook vrij definitief, de meeste mensen die alleen zijn daarentegen willen dat niet blijven. En in een vol hart is nog weinig plaats.

Niet iedere alleenstaande heeft gekozen voor dat leven alleen, laat staan dat hij er blij mee is. Verdriet slijt enigszins, misschien, en aan eenzaamheid wen je tot op zekere hoogte, maar voortdurende financiële onzekerheid is een juk dat blijft doorwegen tot lang nadat het is afgeworpen. Als je het ooit weer afgeworpen krijgt.

Laat, zoals de huidige regeling dient ter aanmoediging van het gezinsleven, dit stukje een aanmoediging zijn voor rechtvaardig beleid.