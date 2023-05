Bijna is Gordon Lightfoot onterecht vergeten, terwijl er zovelen zijn die men terecht zou vergeten (lijst op eenvoudig verzoek)

Mark Coenen gaat op wandel met de week.

‘If you could read my mind love, what a tale my thoughts could tell.’ De schrijver van deze melancholische zin was Gordon Lightfoot: hij stierf deze week. Bob Dylan zei dat Lightfoot in heel zijn leven geen enkele slechte song heeft gemaakt en dat hij aan het begin van zo’n lied altijd hoopte dat het eeuwig duren zou. Zijn songs kunnen nu op eeuwigdurende repeat.

Soms is het belang van iemand omgekeerd evenredig aan de media-aandacht die hij krijgt en bij Lightfoot is dat zeker zo: meer dan wat voetnoten en verloren postzegeltjes in de Vlaamse kranten kreeg hij niet. Het merendeel van de inwoners van onze Lage Landen denkt bij het horen van de naam Gordon trouwens ook niet aan een Canadese bard maar aan die geblondeerde schreeuwlelijk uit de schlagerwereld.

Bijna is Lightfoot onterecht vergeten, terwijl er zovelen zijn die men terecht zou vergeten (lijst op eenvoudig verzoek). Dat fenomeen is generationeel en regionaal verklaarbaar.

In Canada en omstreken werd de man herdacht als de muzikale grootheid die hij was en zal blijven, bij ons verhieven alleen wat schaarse oudere jongeren hun stem. Zo schreef Jean Blaute op Twitter: “Ik heb in mijn leven, vanaf 1972, naar NIEMAND vaker geluisterd dan naar Gordon Lightfoot. Vaak samen met Roland. Ik droom volledig weg als ik hem hoor. En zal blijven luisteren. RIP Mister Gordon Lightfoot. The minstrel of the dawn is niet meer.” Als Jean hoofdletters gebruikt, moet het al erg zijn.

Mijn vrienden noemden Lightfoot samen met zijn Canadese soortgenoot Neil Young ‘een selder’, hoewel Young ook met het koosnaampje ‘de gecastreerde cowboy’ werd bedacht. Dat zij nog steeds mijn vrienden zijn, mag een godswonder heten, maar dat komt ook omdat wij langzamerhand zo oud zijn dat we ons niets van onze jeugdige vitterijen kunnen herinneren.

Een selder was een lapzwans met een akoestische gitaar die liedjes zong over de wereldvrede, terwijl hij tegelijk wietsigaretten rookte en naar patchoeli meurde; een combinatie die eigenlijk juridisch zou moeten verboden worden.

Lightfoot schreef tal van prachtsongs, waarvan ‘If You Could Read My Mind’ de bekendste was.

De geweldige Rick Beano, die op YouTube op vaardige wijze songs fileert en illustreert, doet dat ook met deze parel: het schijnbaar simpele lied blijkt een van de meeste gelaagde songs uit de popgeschiedenis te zijn, op briljante wijze georchestreerd en gearrangeerd.

Terwijl u allemaal naar die pathetische kroning van prins Charles zit te kijken, zet ik mijn koptelefoon op en droom ik weg.