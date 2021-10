Bijna de helft van de spullen in ons huis is gevonden

Op zijn berg in de Oostkantons schrijft Marnix Peeters over vrijheid, zijn vogels en zijn vrouw.

Mijn vrouw en ik waren voor het eerst weer eens naar een feestje geweest –de verjaardag van een lieve vriend, in café Storm, onder het MAS in Antwerpen. Het is de plek waar wij elkaar tien jaar geleden voor het eerst ontmoetten. Dat was op het slotfeestje van het maandblad Goedele, waar ik toen wel eens voor werkte. Mijn vrouw was nog een stadsmeisje. Zij woonde op het Eilandje. Zij stond elke dag in de file en ging elke avond uit eten. Zij was al jaren niet meer in een bos geweest. Ik was in de steenkoude Oostkantons de laatste hand aan het leggen aan De dag dat we Andy zijn arm afzaagden.

Zij was 30. Vorige week werd zij 40. Het lijkt maar een sprongetje, maar het waren tien volle, duizelingwekkende jaren.

Wij waren benieuwd hoe dat zou voelen, een feest met veel mensen, na meer dan anderhalf jaar corona. Het was verwarrend. Er was een oude vriendin die iedereen om de hals vloog en extra veel kussen gaf, maar er waren ook mensen die, als je ze benaderde, aangaven dat zij niet aangeraakt wensten te worden. Dat maakte me bedrukt. Het maakte alles veel minder spontaan, je dacht na over elke poging tot handdruk of schouderklop.

Dat zal mogelijk nog lang zo blijven, zei mijn vrouw.

Ik was een dag eerder in een supermarkt geweest waar een oude dame me onbeleefd de toegang tot de lift naar de parkeergarage had ontzegd. Nadat de deuren zich hadden gesloten, duwde ik op de liftknop. Het was een oude, trage lift: nog steeds stond daar het vrouwtje kwaad naar mij te kijken. De deuren gingen opnieuw dicht. Achter mij kwam een andere dame met haar winkelkar postvatten.

‘Kunt ge eens op het knopke drukken?’ vroeg die.

Ik antwoordde: ‘Nee, mevrouw, want als ik op het knopke druk gaan de deuren open en staat daar een kwaaie vrouw van wie wij niet mee mogen. We gaan even moeten wachten.’

Wellicht door mijn mondmasker verstond zij mijn uitleg niet goed. Zij werd lastig, zij dacht dat ik moedwillig de boel wat stond op te houden.

Een dame van Delhaize kwam op het gekibbel af.

Ik zei: ‘Ik kan niet vooruit en ik kan niet achteruit. Iedereen is kwaad. En bang. Ik wil gewoon naar huis.’

Ik vond vroeger alles plezieriger, zei ik.

Ook dat zal mogelijk nog lang zo blijven, zei mijn vrouw.

Boef had in het bos een stuk hertengewei gevonden. Dat maakte me ontzettend blij – ik ben tuk op botten en benen. Twee dagen later was mijn vrouw met hem op dezelfde plek gaan graven, en had hij het linkerstuk gevonden. Nadat Boef er een tijdlang op mocht knauwen, hangt het gewei nu in volle glorie aan de muur van de Wintergarten.

Bijna de helft van de spullen in ons huis is gevonden. Houwitserhulzen, patronenclips voor de M1 Garand, schedels van everzwijnen en vossen. Dat is prettig: aan alles kleeft een herinnering, een gedachte aan een plek, een dag, een gevoel.

Mogelijk zouden we in deze tijd níét met elkaar aan de praat geraakt zijn in café Storm, zei ik. Misschien hadden we elkaar gewantrouwd.