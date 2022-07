Bij Toneelhuis zouden ze beter het bestuur ontslaan

Het ontslag van de Toneelhuis-directie is een trieste apotheose van jarenlang mismanagement door een politiek benoemd bestuur. Hoog tijd dat hier lessen uit worden getrokken.

Al sinds de aankondiging van het pensioen van Guy Cassiers in 2019 stapelt het Toneelhuis-bestuur de ene blunder na de andere op. Zo was al duidelijk dat er iets niet klopte toen toenmalig voorzitter Johan Swinnen – de man legde niet toevallig recent zijn functie neer – na een uitgebreide sollicitatieprocedure wereldkundig maakte geen opvolger gevonden te hebben. Hij zocht immers iemand van internationaal kaliber en die witte raaf had zich niet aangediend, dixit Swinnen.

Alleen heb je voor een cultuurtempel als Toneelhuis dringend een directie nodig als je op minder dan drie jaar staat van de deadline voor een subsidiedossier. Die periode is immers het minimum om de ploeg te leren kennen, samen een visie te ontwikkelen en toekomstige artistieke lijnen uit te zetten. Toneelhuis heeft bovendien ook nog eens een giga-verbouwing en bijbehorende verhuis in de pijplijn. Zonder directie stuur je zo’n huis kortom het oerwoud in. En daar kon het out of the blue uitvinden van de nieuwe functie van ‘algemeen directeur’ halverwege 2020 weinig aan verhelpen.

De Toneelhuis-medewerkers moesten samen met het publiek nog 2,5 jaar in alle onzekerheid wachten op de aanstelling van Kathleen Treier als artistiek directeur. Zij had samen met algemeen directeur Maud Van de Velde nog welgeteld een half jaar om het dossier te schrijven terwijl ze ook nog een Theaterfestival te organiseren had. De gevolgen zijn intussen bekend.

Hier en daar wordt weleens geopperd dat Treier de opdracht dan maar niet had moeten aanvaarden. Achteraf is dat echter altijd makkelijk gezegd en bovendien is de vraag wat er in dat geval met Toneelhuis gebeurd zou zijn. Je kan dan ook alleen maar concluderen Treier haar nek heeft uitgestoken. De botte manier waarop zij en algemeen directeur Maud Van de Velde - nota bene tijdens hun ziekteverlof - aan de deur worden gezet, is in dat licht ongezien.

Scherpe vragen stellen

Zijn er in dit soort van dossiers meerdere verantwoordelijken voor wat er mis is gegaan? Ongetwijfeld wel. Maar dat de rol van het bestuur in dezen groot is, staat ook buiten kijf. De conclusie dat de nieuwe directie de grootste schuld draagt en dus moet vertrekken, is alleszins – excusez le mot – van de pot gerukt. Het minste wat je nu had kunnen verwachten is een grondige analyse van de problematiek, vertrekkende vanuit het bestuur maar breed gedragen door heel de ploeg. Pas na zo’n oefening kunnen er knopen worden doorgehakt. Dat zo’n voor de hand liggende aanpak uitblijft, spreekt boekdelen.

Het is hoog tijd dat er scherpe vragen gesteld worden bij het circus van politieke benoemingen waarbij partijkleuren voorgaan op expertise. Het Toneelhuis-bestuur morst met de publieke middelen waarvoor het verantwoordelijk is. De bestuurders spreiden minachting tentoon voor de levens en reputaties van bekwame werknemers, maar vooral ook voor de kunsten zelf.