Bij het overlijden van Huub Oosterhuis moest ik meteen denken aan mijn vader

Mark Coenen is columnist.

Dat ik bij de dood van iemand plotseling heel hard aan iemand anders moet denken, is een door de band genomen aangename bijwerking van het vorderen der jaren. Daar is verder niet veel aan: het enige positieve aan oud worden is dat men het worden mag, als het tenminste in goede gezondheid kan gebeuren.

Niets bestaat dat niet iets anders aanraakt: dat is niet alleen voor Jeroen Brouwers zo, iedereen die een beetje leven achter de rug heeft weet dat. De hersenen werken stilaan trager, maar op die momenten leggen ze nog bliksemsnel verbanden.

Toen maandag bekend raakte dat de Nederlandse ex-priester-dichter Huub Oosterhuis uitgerekend op paasdag -goeie timing - het tijdelijke met het zeer eeuwige had gewisseld moest ik meteen denken aan mijn vader. Ik vergeet nooit dat hij op feestdagen altijd een van Oosterhuis’ psalmen probeerde voor te lezen aan zijn goddeloze kroost, die net uitgehongerd het voorgerecht wilde aanvallen.

Feestmalen konden bij ons thuis niet beginnen zonder voorbeden. De kleinkinderen die dat niet gewoon waren, deden moeite om hun lach in te houden. Dat lukte niet altijd. Waarop na drie zinnen vaders stem brak omdat hij zo aangegrepen was door de zelfgekozen tekst. Elke keer opnieuw. Dan gaf hij de opdracht door aan mijn oudste broer, die zonder verpinken de psalm tot een goed einde bracht. Waarna er aangevallen werd.

Mijn vader schuilde in de teksten van Oosterhuis voor zijn grote verdriet en de grote schuld die hij daar tegelijk bij voelde. Dochter dood, vrouw dood, tweede vrouw dood: hij hing in zijn latere jaren aaneen van ongelukkigheid en malchance, een bijna bodemloze put die hij vruchteloos probeerde te dempen met gebed en geloof.

De religieuze gedichten van Oosterhuis hielpen een beetje.

Oosterhuis was priester, maar trad snel uit, trouwde, kreeg kinderen, werd vriend van het koningshuis en tegelijk de populairste dichter van Nederland. Komrij noemde hem smalend de copywriter van Christus, maar dat vond hij eigenlijk een compliment.

Hij was streng voor zijn oude nest: het Vaticaan was voor hem een sekte die in stand werd gehouden door seksueel getraumatiseerde mannen. Het celibaat was de bron van alle gif en ellende. Ik denk niet dat mijn vader het daar allemaal eens mee was, maar hij brevierde graag in ’s mans werk, passages onderstrepend die hij zijn nageslacht, dat het tot zijn grote ontgoocheling niet zo had met het geloof, onder de neus kon wrijven bij feestelijke gelegenheden.

Tenminste: dat was de bedoeling. Tot zijn stem brak. Elke keer opnieuw.