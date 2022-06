Bij de geur van veelgebruikte schotelvodden denk je meteen: zeeklassen, jeugdherberg Oostende, derde leerjaar, 1981

Bart Eeckhout is journalist en oud-hoofdredacteur bij De Morgen en papa van John John (12) en Missy (9).

Het eerste waar je aan moet denken, is de geur van kots in een zeemvel. Vaag herinner je je een invulblad met stippellijn bij elke kustplaats en opstaan om vijf uur om naar de vismijn te gaan, maar de allereerste associatie maak je toch met die stank. Sindsdien heb je hem nog weleens vaker geroken bij veelgebruikte schotelvodden. En altijd denk je meteen: zeeklassen, jeugdherberg Oostende, derde leerjaar, 1981.

Je zwijgt erover tegen Missy. Zoals je ook zwijgt over de voor jou toen nieuwe ervaring met houten tafels en hard over de grond kriepende stoelen in de kale refter van een jeugdherberg, een sensatie die je nadien zou herkennen van Glasgow tot Berlijn. Je dochter heeft drie dagen vooraf alvast haar reiskoffer gepakt. Die zal ze nog minstens één en waarschijnlijk twee keer weer uit- en inpakken. Regen, zon, zwemmen of niet zwemmen, aan elk scenario is gedacht. Zeggen dat ze uitkijkt naar de zeeklassen is nogal een understatement. Dit is niet het moment om te waarschuwen voor de stank van schotelvodden aan de ontbijttafel.

De stinkende vaatdoek is jouw madeleinekoekje van Proust. Je hebt er geen flauw benul meer van of je met de klas aan zee een teen in het water gestoken hebt, bij wie je op de kamer sliep en of er een groot zandkasteel gebouwd is, wat toch de onmiskenbare hoogtepunten van de trip moeten geweest zijn. Wat je wel nog weet, is de paniek aan het einde van het reisje, toen je een van je groene plastic laarzen kwijt was. Als een onhandige dief grabbelde je dan maar gauw een bot van een klasgenootje mee in je zak, een bedrog dat gauw uitkwam, omdat die laars een ander formaat en een andere naam had. Van die hele zeeklas weet je amper nog wat, maar de scène met onbedaarlijke huilbui toen op de schoolparking bij het uitladen van de autocar de laarzenverwisseling ontdekt werd, die springt je nog zo voor de geest.

‘Autocar’... Nog zo’n woord dat je voor altijd met schoolreizen zou verbinden. Andere reizen gaan met de ‘bus’ (of de trein, of de wagen, of het vliegtuig). Alleen schoolreizen gaan per ‘autocar’. Ook naar die trip in de autocar kijkt Missy al uit. Ze weet al naast wie ze zal gaan zitten. Ze hoopt op file, zodat ze lekker lang kunnen kletsen. Nu nog denkt ze dat ze naar zee trekt om nooit te vergeten hoe ze verstoppertje speelde in de duinen of klassikaal met de gocart mocht rijden, maar wat ze zich over veertig jaar zal herinneren, is de rare smaak van de spaghetti of de inkomhal van de jeugdherberg. Kleine vonkjes die haar er – hopelijk – aan doen denken wat een geweldige tijd ze daar toen gehad heeft.

Zo gaat het nu al. Vraag je kinderen wat ze nog weten van hun eerste grote reis, en de kans is groot dat ze zeggen: die keer dat we zelf tonijnsla maakten op het bed in een motel.

En lekker dat dat was.