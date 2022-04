Mark Coenen is columnist.

Die Vlaamse biersubsidies van Zuhal - Hips - Demir: een scheet van een zatte mug, als je ze vergelijkt met de onoverzichtelijke, dampende subsidieberg die we met zijn allen elk jaar met een grote schop en gulle hand uitdelen. Aan hen die het nodig hebben, maar ook aan hen die de beste lobbyisten in dienst hebben of iemand op het kabinet kennen.

De drie miljoen euro die men via Toerisme Vlaanderen de sector toesteekt om de beleving bij de Vlaamse bierbrouwers te verhogen hoort in de categorie klein wisselgeld, als men weet dat de Vlaamse subsidiemoloch elk jaar 13,5 miljard euro uitkeert. Aan hen die het nodig hebben, maar ook aan hen die de beste lobbyisten in dienst hebben of iemand op het kabinet kennen.

De man die zich volgens de website van het kabinet van de Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme bezighoudt met raad geven over toerisme heet trouwens Jan Schonk. Nomen est omen.

En wat schonk Jan? Geld voor Vlaams bier!

De ene drug is de andere niet: het blijkt hier weer. Jarenlang lobbywerk van de Vereniging ter Bevordering van het Cannabisgebruik, onder leiding van de ervaren gebruiker Judocus Koets, kleinzoon van de betreurde Koos Koets, die zowat de cannabis heeft uitgevonden, haalden voorlopig niets uit. Shit blijft shit, bier is van hier en drinken we met plezier.

Sinds 2016 staat de Belgische biercultuur zelfs op de Unesco-lijst van immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid. Naast de folkloristische marsen van Samber en Maas en de jaarmarkt van Houtem, onder meer. Tot 2019 stond ook het carnaval van Aalst op de lijst, maar iedereen weet wat daar toen gebeurde met die rare praalwagens, vermoedelijk mede veroorzaakt door overmatige consumptie van het product dat in 2016 op de lijst kwam - wie zal het zeggen?

Wat niet wegneemt dat die subsidie een heel goed idee is.

Een bron op het kabinet speelde ons trouwens geheel in vertrouwen en mondje dicht al wat goedgekeurde voorstellen door. Zo komt er in 2023 een Vlaamse Dag Van De Levercirrose, waarop professoren met akelige lichtbeelden de gevolgen van overmatig drankgebruik schetsen, dat meestal begint bij een licht streekbiertje bij de lunch. Canvas gaat het Vlaams kampioenschap Scheel Gezopen Met Bieren Van Lage Gisting uitzenden, een marathonprogramma met commentaar van Karl en José.

En het zingen van de Vlaamse Leeuw op 11 juli wordt vervangen door de kraker ‘Adje voor de sfeer’, waarna Liesbeth Homans een polonaise inzet in het Brusselse stadhuis.