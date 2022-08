Bidens missie was niet om een ​​visionair te zijn, maar om een ​​kalmerende kracht te zijn voor de VS

Laat Ruth Bader Ginsburg een waarschuwing zijn.

Ze miste het moment om het podium te verlaten en negeerde vriendelijke duwtjes van Democraten en smeekbeden van bondgenoten van Barack Obama. Ze werd verliefd op haar latere imago als hip cultureel icoon: ‘Notorious R.B.G.’, de tachtigjarige kankeroverlever die dertig seconden kon planken. Ze dacht dat ze onmisbaar was, en dat eindigde in een ramp. Haar dood zette de deur open voor het conservatiefste Hooggerechtshof in bijna een eeuw. Haar opvolger, een religieuze fanaat die rechtstreeks uit The Handmaid’s Tale komt, veegt de prestaties van Ginsburg op het gebied van vrouwenrechten uit.

De timing van je vertrek kan je plaats in de geschiedenisboeken bepalen.

Juist daar moet Joe Biden rekening mee houden nu hij op de top van zijn succes is. Zijn intimi, geïrriteerd door verhalen over zijn leeftijd en impopulariteit, zullen zeggen dat deze zegereeks Biden de impuls geeft om weer als presidentskandidaat op te komen. Het tegenovergestelde is waar. Ze zou hem het vertrouwen moeten geven om te vertrekken in de wetenschap dat hij zijn sporen heeft verdiend.

Met wat hulp heeft president Biden een cascade van wetgevende prestaties op het gebied van technologische productie, wapens, infrastructuur – en hopelijk binnenkort klimaat en geneesmiddelen op recept – bereikt. Het zijn echte prestaties waar de Democraten al tientallen jaren naar streven en die toekomstige generaties zullen beïnvloeden. Vorige maandag jubelde hij vanaf het balkon bij de Blue Room over de dronemoord op de kwaadaardige Ayman al-Zawahiri, de topleider van Al Qaida, die hielp bij het plannen van de bloedbaden van 9/11. Vrijdag kwam hij dan weer naar buiten om op te scheppen over verrassende banencijfers.

De president tart alle verwachtingen. Vroeger was er het riedeltje dat hij te ouderwets was en afhankelijk was van zijn partijoverschrijdende relaties in de Senaat. Nu is oldskool cool. Die oude dude met zijn Aviator-zonnebril heeft laten zien dat hij dingen voor elkaar kan krijgen, vaak met steun van twee partijen.

Dit is het moment voor Biden om te beslissen of dit alles brandstof is voor een herverkiezingscampagne, wanneer hij 81 wordt (82 op de inauguratiedag), of een erfenis om op te rusten.

Hij zou met een gerust hart kunnen vertrekken, wetend dat hij zijn beloften heeft nagekomen en het fatsoen in het Witte Huis heeft hersteld. Hij diende als balsem voor de bombastische Donald Trump. In de komende twee jaar zou hij meer kunnen krijgen van wat hij wil en dan een stap opzijzetten. Hij zou zichzelf wegcijferen en patriottisch zijn, een schril contrast met de egocentrische en verraderlijke Trump.

Hij bood zichzelf aan als een ontsnapping aan Trump en het trumpisme, een manier om ons te helpen ons te heroriënteren na het gewelddadige en hallucinerende bewind van een oplichter. Maar toen lieten hij en zijn team zich meeslepen en begonnen ze hem onrealistisch te casten als een Franklin Delano Roosevelt met een grootse visie om het sociaal contract te herschrijven. Bidens missie was niet om een ​​visionair te zijn, maar om een ​​kalmerende kracht te zijn voor een land dat dringend behoefte had aan kalmering, en een brug naar de volgende generatie. Juist daarom is het logisch dat hij het bij één termijn als president houdt.

De VS moeten echt een comeback van Trump of de opkomst van de verfoeilijke Ron DeSantis ontwijken. Er is een groeiend besef in de Democratische Partij dat hiervoor nieuw bloed nodig is. Als de president zijn plannen nu duidelijk maakt, zou het de Democraten de ruimte bieden om te zoeken naar een nieuwe, inspirerende kandidaat.

In Washington plaatsen mensen te vaak de macht boven het principe. Zo veel Republikeinen hebben zich grotesk gedragen uit angst dat Trump zich tegen hen zou keren. Een daad van vertrek zou Biden kunnen verheffen, hem bevrijden van de typische herverkiezingsdruk, zodat hij en zijn team kunnen doen wat zij denken dat juist is in plaats van wat politiek opportuun is.

De adviseurs van Biden denken dat de leeftijdsvraag zal verdwijnen als je deze gewoon negeert. Maar het is al een hot topic in focusgroepen en een onderstroom in Democratische kringen, omdat wetgevers onder druk worden gezet om te antwoorden of ze denken dat Biden opnieuw moet kandideren of niet.

Dit zijn gevaarlijke tijden, met inflatie die ons pijn doet, het weer dat ons doodt, de oorlog in Oekraïne, de spanningen in China en vrouwenrechten die op het spel staan. Het is misschien het best om een ​​president te hebben die is losgemaakt van de gebruikelijke politieke beperkingen.

© The New York Times