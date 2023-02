Biden toonde zich niet zozeer de president maar gaandeweg de speech steeds meer een campagnevoerder.

Maar liefst twaalf keer deed Amerikaans president Biden tijdens zijn State of the Union (SOTU) een oproep aan Congresleden om het karwei af te maken. Welk karwei?

In eerste instantie zou je denken aan de komende twee jaren die hem als president nog resten. Maar Biden weet dat de Republikeinse meerderheidspartij in het Huis van Afgevaardigden hem op alle mogelijke manieren zal dwarsbomen. Vandaar dat Biden niet kwam met grote wetsvoorstellen zoals hij wel deed in 2021 en 2022.

Bidens dagen zijn voor een belangrijk deel gevuld worden met overleg over de oorlog in Oekraïne en de spanningen met China. Toch sprak hij maar weinig over de buitenlandse politiek.

Nee, Biden weet dat de Joe Sixpacks van het gewone Amerika nu vooral geïnteresseerd zijn in de prijs van benzine en boter, kaas en eieren.

Biden bood hen een forse schotel economisch populisme aan. Eerst gaf hij nog even zijn rapport af met indrukwekkende cijfers: een recordaantal nieuwe banen, almaar dalende inflatie en veel geld voor bruggen en wegen.

Probleem is dat die grote infrastructurele projecten nog veelal in de kinderschoenen staan. Maar daarom vertelde Biden het verhaal van Sarah die als bouwvakker zo trots was dat zij had meegewerkt aan de skyline van Cincinnati in Ohio, waar de ‘vergeten’, ontevreden ‘Trump-Amerikanen’ wonen. Biden moet en zal hun harten terugwinnen. ‘Cowboy in the sky’ Sarah zal in de toekomst dankzij Bidens mega investeringen verzekerd zijn van werk, beloofde hij.

Campagne toespraken moeten bol staan van optimisme. Maar ook strijdbaarheid moet getoond worden. Deze SOTU was bepaald niet saai te noemen. Nog maar kortgeleden was het onacceptabel als iets geroepen werd door Congresleden. Toen president Obama tijdens zijn SOTU luid en duidelijk voor leugenaar werd uitgemaakt, kreeg het Republikeinse Congreslid Joe Wilson een officiële berisping. Nu werd Biden meerdere malen toegeschreeuwd. Het rabiate, extreem conservatieve Congreslid Marjorie Taylor Greene schreeuwde dat Biden een leugenaar was. Voor de toespraak was zij buiten het Capitoolgebouw al met een grote witte ballon gesignaleerd en riep zij dat Amerikaanse burgers met hun geweren meteen zelf de Chinese spionageballon naar beneden hadden moeten knallen.

Biden toonde zich niet zozeer de president maar gaandeweg de speech steeds meer een campagnevoerder.

Het was Biden op zijn best. Hij genoot ervan. Soms ook met humor. Toen er tumult in het Republikeinse vak ontstond omdat Biden had gezegd dat er Republikeinen zijn die op sociale voorzieningen willen bezuinigen, pareerde hij snedig door op te merken dat hij blij was met deze ‘bekering’. Blijkbaar is iedereen unaniem tegen bezuinigingen hierop. Dat is dus alvast geregeld, aldus een glimlachende Biden.

Biden maakte een gepassioneerde indruk, extra belangrijk voor een president die inmiddels 80 jaar is. Vele uren was er geoefend op speciaal gebouwde debatpodia in het Witte Huis en buitenverblijf Camp David.

Team Biden blaakt van zelfvertrouwen. Binnenkort zal Biden zijn kandidatuur bekendmaken. Vandaag bezoekt hij Wisconsin, een belangrijke swing state tijdens de presidentsverkiezingen. Hij zal daar spreken over fatsoenlijke, nieuwe ‘vakbondsbanen’ voor de mannen en vrouwen van Amerika. Zijn kiezers!