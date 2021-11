Beste Zuhal Demir, uw voorzitter werd weggeblazen, u bleef kalm en beheerst

Elk weekend schrijft Joël De Ceulaer een licht satirisch getinte brief aan de (m/v/x) van de week. Onderaan kunt u die brief beluisteren.

Beste Zuhal Demir

Je leest regelmatig, ook in teksten van ernstige commentatoren, dat politici zich weleens als kleuters gedragen. Ik ben het daarmee oneens: het is een zeer belachelijk oordeel dat ik altijd zal bestrijden. Politici gedragen zich als politici, het zijn juist die commentatoren die graag zouden willen dat ze zich als kleuters gedroegen. En u bent vandaag een mooi voorbeeld om die stelling eens grondig te onderbouwen.

De feiten zijn bekend. Groen zit in de federale regering en wil de kerncentrales sluiten en gascentrales bouwen. N-VA zit in de Vlaamse regering en wil – vroeger niet, maar nu wel – twee kerncentrales openhouden en vooral geen extra gas: dat is immers niet alleen erg slecht voor het klimaat, maar ook voor onze portemonnee. U hebt de vergunning voor de gascentrale in Vilvoorde geweigerd omdat ze te veel ammoniak zou uitstoten – en u hebt gelijk: u hebt dus een motief én de bevoegdheid om die beslissing te nemen.

Los daarvan hebt u Groen een loer gedraaid en zullen de champagnekurken bij uw partij ook daarom deze week flink geknald hebben. Iedereen die daarvan schrikt, heet ik bij dezen welkom in de politiek. Ook de vele commentatoren en politieke denkers die met de tranen in hun ogen het ene stukje na het andere tikten waarin ze u smeekten om samen te werken met uw collega’s van de federale regering. Eigenlijk vragen ze dat Tinne Van der Straeten en u elkaar een handje geven en flink overeenkomen, zoals juffen op de speelplaats dat met de kindjes doen. U gedraagt zich als een politicus, men wil van u een kleuter maken.

Diep inzicht

In de private sfeer ben ik romantisch aangelegd, maar als het over onze democratie gaat ben ik een ijskoude, zelfs diepgevroren realist. De meerderheid heeft de macht en als die meerderheid na verkiezingen verandert, wordt de macht vreedzaam overgedragen. Dat partijen elkaar bekampen is niet storend, maar essentieel. Zo komt de verdeeldheid van de bevolking – die nu eenmaal bestaat: leve de diversiteit, nietwaar – aan de oppervlakte zonder dat we elkaar de kop inslaan, zoals dat vroeger weleens placht te gebeuren. Mijn dank, mevrouw Demir, dat u dit diepe politieke inzicht nog eens illustreerde.

Uw optreden in De afspraak bracht woensdag nog iets anders aan het licht – iets dat de Wetstraat de komende jaren ingrijpend zal veranderen. Mocht men de populariteit van politici live kunnen zien evolueren op een dynamische hitlijst, dan zouden wij nu uw ster naar nieuwe hoogten zien stijgen. Uw partijvoorzitter daarentegen moet stilaan terrein prijsgeven in die hitlijst – langzaam, maar de val is wel ingezet. Dat zagen we woensdag dan weer in Terzake, een paar minuten voor u het scherm oplichtte.

Ambulance

Er was een tijd dat Bart De Wever in een debat onklopbaar was. Sommige tegenstrevers doken bij zijn eerste oogrol of wederwoord al bevend onder tafel. Het gebeurde zelfs dat men bij de VRT een ambulance moest laten aanrukken, om de slachtoffers zuurstof en de eerste, levensnoodzakelijke hulp toe te dienen. Soms ging er een redacteur mee naar het ziekenhuis om te waken aan het bed. Dat De Wever lang gewoon niet meer in debat ging en in alle programma’s simpelweg een monoloog mocht houden, was zeker niet om hém een plezier te doen, maar om de ánderen te sparen. Woensdag was een kantelpunt in de Vlaamse geschiedenis: in Terzake werd De Wever snoeihard weggeblazen door Wouter De Vriendt van Groen, tot voor kort niet meer dan een verdienstelijke backbencher.

Niet dat ik De Vriendt inhoudelijk gelijk gaf. Ik ben het in het energiedossier meer eens met De Wever. Het was niet de inhoud, het was de vorm. De uitstraling, de houding, de zelfverzekerdheid – De Wever hééft het niet meer. Het vat is bijkans af. Gelukkig voor uw partij zat u dus meteen daarna bij Phara de Aguirre, waar u het moest opnemen tegen de rest van de tafel. Het contrast met uw voorzitter kon niet groter zijn: u bleef vriendelijk, beheerst en was met geen voorhamer van uw stuk te brengen.

Wat al enige tijd duidelijk leek, stond voor mij ineens als een paal boven water: u bent op dit moment de feitelijke nummer twee van de N-VA. U hoeft zich niet aan de debatfiches te houden, u mag uw eigen minister-president tegenspreken – wat u kort maar krachtig deed in het PFOS-dossier – en in Humo zegt De Wever deze week dat u ‘in een furie’ schoot toen hij u minister van Omgeving en Energie maakte, in plaats van u op Integratie en Inburgering te zetten. Om hem later toch te bedanken. Terecht, want u ligt tamelijk goed bij de bomenbrigade. Wie echt groen is en niet ideologisch aan de gelijknamige partij verkleefd, zou ook uw houding inzake die gascentrale moeten toejuichen. Vuiligheid de lucht injagen? Slecht plan.

Virus

Vergelijk het met virus de lucht injagen. Ook een miserabel plan. Zou u Vlaanderen een dienst willen bewijzen? Schiet eens in een furie tegen Ben Weyts. Hij heeft van scholen viruscentrales gemaakt. Die verdienen ook geen vergunning meer.

Met beleefde groeten

Joël De Ceulaer, senior writer

