Beste Wouter Torfs, u staat naast mensen die afraden om kanker te behandelen

Elk weekend schrijft Joël De Ceulaer een licht satirisch getinte brief aan de (m/v/x) van de week. Hier kunt u die brief lezen of beluisteren.

Beste Wouter Torfs

Nee, nee, driewerf nee, ik schrijf u niet om u te krenken, kwetsen of bespotten. Ik schrijf u deze brief om u luidkeels te waarschuwen. Over enkele weken, op vrijdag 11 november, zult u deelnemen aan een evenement dat ik u ten stelligste zou willen afraden. Niet omdat het gewoon raar of ongepast is, maar omdat het een kwestie is van leven en dood.

Jawel. Leven en dood.

Om de zuiverheid van mijn intenties van meet af aan in de verf te zetten, begin ik met een compliment. Geen nepcompliment, zo’n bloem waar de pot nog blijkt aan vast te hangen, maar een oprecht compliment. We doen dat te weinig, elkaar eens hulde brengen. Zodus. Het lijkt mij boven elke twijfel verheven dat u een fatsoenlijk, integer, betrouwbaar en bonafide man bent, die zijn succes als schoenenmagnaat dankt aan een combinatie van talent, geluk, hard werk en warmbloedige omgang met personeel en klanten.

Dat u na uw afscheid als CEO voorzitter bent geworden van het Centrum Algemeen Welzijnswerk – in plaats van de rest van uw dagen te slijten in een gouden zwembad op de Balearen – doet mijn achting alleen maar toenemen. U zult vast, zoals de armzalige stervelingen onder ons, een paar tekortkomingen hebben, maar die kwamen nog nooit aan de oppervlakte.

Grote bocht

Tot nu. Sinds deze week weten we dat u gebukt gaat onder een lichte vorm van naïviteit. Ook dat is in sommige omstandigheden een compliment – liever een naïeve mensenvriend dan een cynische misantroop – maar vandaag niet. U hebt zich laten vangen aan iets dat ik botweg levensgevaarlijk durf te noemen: u tekende de oproep van de mistige organisatie Terra Futura om de aanpak van de pandemie eens goed te evalueren. Donderdag vertelde u erover in De tafel van vier bij Gert Verhulst.

Eerst dit: niets mis met zo’n oproep. Een onafhankelijk oordeel is nodig. Het is ongehoord en onverdraaglijk dat dezélfde experts die de crisis hielpen bestieren, hun eigen adviezen doorlichten. Te verwachten valt dat WC Eend onverkort WC Eend blijft aanbevelen.

Maar Terra Futura is nóg onverdraaglijker. Het is een ondoorzichtige, door extreemrechts, antivax en kwakzalverij geïnfecteerde organisatie, wat zichtbaar is in de lijst met initiële ondertekenaars van hun Open Brief. Nog los van het feit dat de vraag om een evaluatie al vergezeld gaat van een paar conclusies qua vaccins en mondmaskers – ook een schrijnend gevalletje van WC Eend, dus – staan er namen op van mensen die je qua pandemie in het bijzonder en volksgezondheid in het algemeen met een grote bocht vermijdt.

Argumenten

Mja, het gaat om de inhoud, niet om de namen. Maar eerlijk: tekent u een petitie van Dries Van Langenhove om zwerfvuil op te ruimen? Steunt u een oproep van Marc Dutroux voor betere fietspaden? Gaat u mee als IS-militanten geld inzamelen voor het Rode Kruis?

Natuurlijk niet. Een man van stand kijkt wel uit met wie hij zich omringt en associeert. En als hij dat nare gezelschap net iets te laat in de gaten krijgt – wat altijd kan gebeuren –, dan zet hij zijn fout recht door zich alsnog kordaat terug te trekken.

Dat is wat ik u met deze brief wil vragen, mijnheer Torfs: distantieer u van Terra Futura en neem op 11 november niet deel aan de feestelijke viering die dat gezelschap organiseert. Wilt u werkelijk samen op één affiche staan met Mattias Desmet? Dat uw naamgenoot Rik Torfs – die uiteraard present zal zijn – daar niet aan tilt, tot daar aan toe: van de oud-rector weten we dat hij zal eindigen als een monkelende sjamaan op een bezemsteel. Maar ú, mijnheer Wouter Torfs, wil ik, uit respect, nog proberen te overtuigen met rationele argumenten.

En dan moeten we het over kanker hebben. U kent het beest uit eigen ervaring en steunt elk jaar de acties ter bewustwording van borstkanker. Welnu, in de wolk van alterneuten die Terra Futura vormt, treffen wij onder meer Johan Denis aan. Hij is arts en aanhanger van de Nieuwe Germaanse Geneeskunde, die zegt dat kanker volgt uit een trauma en dat wie het bewuste trauma oplost automatisch ook de kanker doet verdwijnen. Denis gelooft dat écht. En hij niet alleen. Ik heb ooit een reportage gemaakt over deze levensgevaarlijke oplichterij en er zijn wel degelijk charlatans die – ga even zitten – mensen actief áfraden om hun kanker te laten behandelen en adviseren om de natuur zijn werk te laten doen. U begrijpt: dit kost levens. En dat moet uw hart toch in duizend stukken doen breken.

Moeras

Denis is niet de enige Terra Futurist die in deze waas van dwaasheid leeft. En nogmaals, u kunt het niet helpen dat u omsingeld wordt door verdwaalde zielen. Maar trop is te veel. Op vrijdag 11 november zit u ook naast ex-VRT-journalist Peter Verlinden, die elk verzoek om te bevestigen dat vaccins goed zijn voor de mensheid telkens gladjes ontwijkt.

Check alles gerust zelf. En doe dan het nodige. Ik neem aan dat u wel over een stevig paar laarzen beschikt om u een weg te banen uit het moeras waarin u verzeild bent geraakt.

Goede moed!

Joël De Ceulaer, senior writer