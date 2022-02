▶ Beste Wouter Beke, uw stommiteit heeft een banale óf een heel sluwe reden

Beste Wouter Beke

Ik denk dat ik weet hoe het kwam, dat u dinsdag die onfortuinlijke vertaalfout maakte en daardoor, niet voor het eerst helaas, enigszins in verlegenheid werd gebracht. U las een officieel Engelstalig advies over kindervaccinatie voor, en maakte van het bedachtzame ‘should be offered’ het dwingende ‘zou aanbevolen moeten worden’ – terwijl iedereen weet dat ‘to offer’ niet ‘aanbevelen’ maar ‘aanbieden’ is. Inhoudelijk had u gelijk, maar bij een vertaalbureau geraakt u daarmee niet verder dan de poetsploeg.

Van een man met een doctoraat in de politieke wetenschappen en vele jaren ervaring als partijvoorzitter en minister, valt zo’n flater echt niet te begrijpen – enfin, dat doctoraat zegt niet zoveel, maar in de toppolitiek leer je toch snel een mondje Engels. Ik ben er dan ook van overtuigd dat uw stommiteit een wat banale óf een geweldig sluwe reden heeft. Als banale reden zou ik de hypothese van de lichte suikerdip naar voren willen schuiven – die kan leiden tot tijdelijke verwarring. Een herhaling daarvan voorkomt u best door vlak voor de volgende Zoom-sessie met parlementariërs een pannenkoek te eten. Of een Kinder Bueno. Of een stevige portie vol-au-vent met frietjes en mayonaise.

De kloof

Dat brengt mij bij mijn tweede hypothese: het was helemaal geen flater, maar een sluwe marketingstunt. Er was over nagedacht. Uw al te opzichtige fout past in een meesterplan om uw partij tegen 2024 dichter bij de burger te manoeuvreren, teneinde een bloederige slachting in het stemhokje te vermijden. Mediaconsultants en marketeers hebben u en uw partijgenoten op het hart gedrukt om elke kans te grijpen om te tonen dat u dicht bij de kiezer staat. Dat u de kloof wil overbruggen. Dat CD&V nog altijd de partij van het volk is. Eigenlijk wilde u ons dinsdag zeggen: “Ik ben ook maar een mens.”

Mocht dát de strategie achter die ogenschijnlijk zeer onfortuinlijke verspreking zijn, dan zet dat een aantal verschijnselen wel in een verfrissend perspectief. Zo zou het verklaren waarom uw voorzitter de idee wil doen postvatten dat hij zich voor vestimentair advies weleens naar de kringwinkel begeeft. Het zou opheldering bieden voor het mysterie dat uw partijgenoot Benjamin Dalle zich als minister van Jeugd nogal, euh, jeugdig gedraagt. En het zou, niet het minst, verklaren waarom uw federale collega Vincent Van Peteghem oorden frequenteert die een heer van stand probeert te vermijden.

De pols

Van Peteghem wordt fiks onderschat, weet ik ondertussen. Als hij in Terzake het verschil moet uitleggen tussen btw en accijnzen, kunnen uitsluitend kijkers met een doctoraat in de economie hem volgen, maar dat dondert niet – hij is op zijn best als hij zich midden de mensen begeeft. En dat doet hij met overgave, verklapte hij onlangs in een interview. Hij laat geen gelegenheid onbenut om zijn vinger aan de pols van de samenleving te houden, ook niet als dat betekent dat hij vol-au-vent moet gaan eten in de Lunch Garden. Dat is uitstekend voor zijn concentratievermogen – a vol-au-vent should be offered to all of us, including children, on a regular basis – en het biedt hem tegelijk de kans om na te gaan waar de gewone luitjes zoal van wakker liggen. De geruchtenmolen wil dat men de minister onlangs geboeid heeft afgevoerd uit de Lunch Garden in het winkelcentrum van Olen omdat hij zich had verschanst onder de tafel waar een nieuw samengesteld gezin nietsvermoedend zat te smikkelen – in de oprechte hoop, durf ik te vermoeden, dat hij zo aansluiting zou vinden bij de leefwereld van moderne dorpelingen.

Het buffet

De ideologische opfrissing van uw partij krijgt op die manier stilaan vorm. Zoals het de ware christendemocraat betaamt, vindt hij zijn inspiratie midden de mensen, oog in oog met de simpele dutsen die eventueel ooit nog bereid gevonden kunnen worden om voor u te stemmen. Uw voorzitter kan af en toe bij Zeeman eens ferm in de ondergoedbak gaan rommelen. Dalle kan, vermomd in korte broek en lange regenjas, zomerkampen van jeugdbewegingen bezoeken om van bikkebikkebik te doen en beter te achterhalen waar onze kinderen van dromen – in één moeite door kan hij daar inspiratie opdoen voor de blijvende verbreding van de VRT-nieuwsdienst naar jongeren toe.

Servais Verherstraeten gaat luistervinkje spelen in de Colmar, waar men de inwendige mens zonder beperking kan versterken voor 16,95 euro, met drankenbuffet à volonté inbegrepen. Hilde Crevits trekt naar de Ikea, voor een portie Zweedse balletjes en meer inzicht in het brein van simpele lieden die hun eigen meubels in elkaar schroeven.

Mocht ik Ignaas Devisch zijn, dan zou ik nu verwijzen naar de Franse filosoof Emmanuel Levinas, personalist en inspirator van de christendemocratie, van wie we leerden dat de diepte van de condition humaine zich openbaart in de blik van de medemens, dat ik pas ten volle ‘ik’ word bij de acute confrontatie met het aangezicht van de Ander.

Daar mag dan iets om te eten bij zijn.

Het is een aanbod,

geen aanbeveling

Joël De Ceulaer, senior writer