▶ Beste Wouter Beke, ik kan met één idee uw hele carrière redden

Beste Wouter Beke

Bij een grondige vernieuwing van de krant wordt elke rubriek tegen het licht gehouden, dus ook deze brief. Het oordeel kwam stevig binnen – zoals men dat tegenwoordig graag zegt: dit epistel is doorgaans te negatief, vaak nodeloos kwetsend, op het onbeschofte af. Of ik eens aan de tone of voice wilde sleutelen, luidde het verzoek van de nieuwe cheffen, want de look-and-feel die wij als moderne krant nastreven, is fris en monter. Kritiek moet kunnen, maar schrijven dat een minister door zijn suffe, erbarmelijke beleid de politieke verantwoordelijkheid draagt voor talloze doden – nee, dat gaan we niet meer doen.

Het mag voortaan wat zachter, met een lichtere toets. Milder, fijner, gezinsvriendelijker. Hulpvaardiger, ook. Met meer eerbied en begrip voor de mens achter de politicus. En zo komt het dus dat ik u vandaag schrijf met gevoelens van warmte en de oplossing voor al uw problemen. Dé oplossing? Voor ál uw problemen? Yup. Neem een glas karnemelk, ga even zitten en lees hoe ik uw carrière met één idee definitief zal redden.

Beteuterd

We moeten eerst en vooral erkennen dat het uw weekje weer niet was. Zelfs in ernstige artikelen werd u spottend bejegend. Dat de partijvoorzitter u “in uw blootje” heeft gezet, las ik bijvoorbeeld. En dat u, samen met Joachim Coens, CD&V “in de prak” aan het rijden bent. Oorzaak: uw openlijke gekibbel over ouderschapsverlof. Zouden mensen dat beter opnemen tijdens de eerste drie levensjaren van hun spruit, zoals u in Humo suggereerde, of moeten ze integendeel de tijd krijgen tot het kind 18 is, zoals uw partijprogramma dat stipuleert? Het bitse getweet tussen u en Coens was ongezien, maar wel vermakelijk. Het was kolder. Slapstick. Beke & Coens werden even Laurel & Hardy. Laurel doet iets doms, krijgt een dreun van Hardy en krabt zich vervolgens beteuterd in de haren. Het was alsof u zichzelf bij de kraag greep en onder de bus gooide.

Deze brief, mijnheer Beke, wil u – zoals beloofd – een hart onder de riem steken. Ik wil u hulde brengen omdat u die eerste drie levensjaren, de fameuze eerste 1.000 dagen, op de agenda hebt gezet, en dan vooral de kwestie van de hechting. Het is inderdaad belangrijk dat een kind zich van meet af aan op een gezonde wijze kan hechten aan mensen van wie het liefde krijgt. Alleen hoeft dat uiteraard niet alleen thuis te gebeuren. In een degelijke crèche, zoals er vele zijn, kan dat ook, dankzij zorg, vertrouwen en tijdige verversing. Het ouderschapsverlof moet niet compacter, de crèches moeten beter. Laat die arme ouders dus met rust en ga aan de slag! Waarbij ik graag aanstip dat deze aansporing op generlei wijze kritiek op uw beleid impliceert, laat staan op uw persoon – ik heb alle vertrouwen in uw visie en daadkracht terzake.

Duim omlaag

Ik denk wel – laat dit een constructieve bedenking zijn – dat u het principe van hechting iets te ver drijft. Mogelijkerwijze haalt u pedagogie en democratie een tikje door elkaar. Qua pedagogie is hechting: duim omhoog! Qua democratie is hechting: duim omlaag! Als minister mag je nooit verknocht raken aan de macht. De plek van de macht is leeg, zoals dat heet: de minister is slechts de dienaar die deze plek tijdelijk bekleedt. Zodra het volk dat wil, dient hij te beschikken en plaats te ruimen voor een opvolger. En hier botsen wij op uw probleem: u bent niet onthecht, u lijdt aan een democratische hechtingsstoornis. U hebt zoveel kansen om ontslag te nemen gemist dat u wellicht nooit meer weg wil.

In de wandelgangen gonst het van de angst. Bij CD&V houdt men er rekening mee dat u in 2024, bij het aantreden van de nieuwe Vlaamse regering, uw kabinet niet zult willen verlaten. En dat men de brandweer met knijptangen en bunzenbrander zal moeten laten aanrukken omdat u zich hebt vastgeketend op het dak. CNN, Al Jazeera en Russia Today zullen vechten om het eerste interview met de minister die niet wil wijken. Wereldfaam is prettig, maar dát wordt dan toch een probleem – ook voor uw gezin, dat meekijkt.

U boft, mijnheer de minister, dat ik heb nagedacht over een definitieve oplossing. Die ligt voor de hand: u blijft lekker zitten. Jazekerwel! U blijft in de volgende regering – welke partijen die ook vormen – gewoon minister. En de regering daarna? Bent u er wéér bij. U blijft minister, mijnheer Beke, tot u de honderd ver gepasseerd bent en uw laatste adem uitblaast. Pas als dat geschiedt in een mooie houten kist met de voeten vooruit, verlaat u het kabinetsgebouw. Wat denkt u? Top, toch!

Sleutelposten kunnen we u niet garanderen, en u krijgt geen departement waarbij u nog onheil kunt teweegbrengen, maar met wat creativiteit vinden we portefeuilles genoeg. U kunt starten als minister van Kermissen & Braderijen en eindigen op het departement Bingoavonden & Koffietafels. Maar u blijft besturen tot u erbij neervalt.

Zoals Zelensky, maar dan anders.

Met nederige groeten

Joël De Ceulaer, senior writer